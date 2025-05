¿Qué es el TACO Trade y cómo influye Trump en las Bolsas?

A los analistas bursátiles les encanta inventar apodos, y a veces tienen tanto éxito que se convierten en un fenómeno mundial que todo el mundo acaba acuñando. Todos hemos oído hablar de las FANG, las FAANG, y durante el año pasado, de las Siete Magníficas. El TACO Trade es el último ejemplo, pero ¿qué significa? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué quiere decir TACO Trade? El término TACO Trade, que en inglés significa Trump Always Chickens Out, podría traducirse como ‘Trump siempre se acobarda’. Se trata de una idea acuñada por el columnista de Financial Times Robert Armstrong, que resume la percepción de que Trump siempre se acobarda, particularmente en relación con sus impuestos comerciales. La consecuencia más significativa es que los activos de riesgo aumentan en respuesta. La primera prueba descrita por el término TACO Trade pudimos verla el 9 de abril, cuando el presidente estadounidense "pausó" los aranceles recíprocos que había esbozado una semana antes en lo que él llamó el "Día de la Liberación". Los mercados se quedaron atónitos ante los detalles, los métodos de cálculo o la presentación, y él se retractó, al menos en parte. Entonces Trump subió la apuesta contra Jay Powell, el presidente de la FED, insinuando que buscaría su despido si quisiera. Una vez más, los mercados se descontrolaron, y el presidente rápidamente se distanció de la idea al ver las consecuencias. Un nuevo caso del TACO Trade lo vivimos con China. Las conversaciones celebradas en Suiza dieron como resultado un compromiso para reducir los aranceles a China, en lo que muchos analistas catalogan como “una bajada de pantalones del presidente”. Este último ejemplo de TACO Trade fue el que realmente impulsó los mercados en las últimas semanas. Las acciones estadounidenses completaron su recuperación desde los mínimos de principios de abril y, de hecho, recuperaron todas sus pérdidas de este año con unas subidas impresionantes, como si nada de esta locura hubiera sucedido. Podemos atribuir también el repunte de ayer martes en Wall Street a las fuerzas detrás de este nombre, cuando Trump anunció un arancel del 50% a Europa, pero el domingo por la noche volvió una vez más a echarse atrás. Desde luego, no sabemos cuáles serán las próximas decisiones del presidente, pero si seguimos la tendencia actual, el TACO Trade se posiciona como una clara señal de compra para los Desde luego, no sabemos cuáles serán las próximas decisiones del presidente, pero si seguimos la tendencia actual, el TACO Trade se posiciona como una clara señal de compra para los mercados bursátiles

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.