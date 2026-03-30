📈 El S&P 500 sube: Trump habla de avances con Irán

Wall Street comienza la nueva semana con un tono claramente positivo. Los principales índices suben y el apetito por el riesgo vuelve poco a poco tras la corrección de la semana pasada. Hay una sensación de alivio después del fin de semana, ya que el conflicto en Oriente Medio no se intensificó, aunque la situación en la región sigue siendo tensa e incierta.

El sentimiento positivo está parcialmente respaldado por los comentarios del presidente Donald Trump, quien afirmó que las negociaciones con Irán avanzan bien y que es posible alcanzar un acuerdo. Al mismo tiempo, está claro que las conversaciones aún están lejos de un avance real. Irán niega oficialmente estar participando en negociaciones directas con EE. UU., y los puntos clave de desacuerdo siguen sin resolverse. Aunque el mercado siente un alivio temporal, el potencial de cambios repentinos y el riesgo geopolítico siguen siendo elevados.

La amenaza de una posible operación terrestre continúa presente. Las fuerzas militares estadounidenses están considerando varios escenarios, e Irán ha declarado su disposición a responder a cualquier ataque potencial. Este contexto mantiene a los mercados cautelosos respecto a las tensiones en el Golfo Pérsico, y cualquier novedad desde la región podría influir inmediatamente en el sentimiento del mercado y en las fluctuaciones de los índices.

El mercado de materias primas sigue bajo presión geopolítica. El Brent se mantiene alrededor de los 110 dólares por barril, con los precios de la energía reaccionando no solo a las tensiones actuales, sino también a las preocupaciones sobre el suministro futuro y la estabilidad. La volatilidad en las materias primas subraya hasta qué punto los acontecimientos globales pueden influir en las valoraciones de activos y en el sentimiento general del mercado.

Otro punto clave hoy es el discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 16:30 h. Los mercados analizarán cada palabra en busca de pistas sobre las perspectivas de inflación y las posibles decisiones de tipos de interés. En el entorno actual, donde el crecimiento económico y el control de la inflación plantean un dilema complejo, las declaraciones de Powell podrían marcar el tono de toda la semana en Wall Street.

El rebote de los índices hoy muestra que el mercado puede reaccionar a una breve pausa en las tensiones, incluso cuando los fundamentos globales siguen siendo inciertos.

Fuente: xStation5

Gráfico del S&P 500

Los futuros del S&P 500 suben con fuerza hoy, apoyados por la mejora del sentimiento ante las perspectivas de estabilización en Oriente Medio. El optimismo del mercado se ve impulsado por los informes de conversaciones en curso entre EE. UU. e Irán, que, aunque aún lejos de un avance, ofrecen cierto margen para esperar una reducción de tensiones en la región.

Fuente: xStation5

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