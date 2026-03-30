📈 El S&P 500 sube: Trump habla de avances con Irán

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Wall Street rebota con fuerza tras un fin de semana sin escalada en Oriente Medio.
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El mercado celebra el tono conciliador de Trump, aunque Irán niega negociaciones.
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El petróleo sigue alto y Powell marcará el pulso de la semana con su discurso.
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CrowdStrike y Palo Alto suben por expectativas de IA, mientras Sysco y MSTR decepcionan.
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Wall Street rebota con fuerza tras un fin de semana sin escalada en Oriente Medio.
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El mercado celebra el tono conciliador de Trump, aunque Irán niega negociaciones.
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El petróleo sigue alto y Powell marcará el pulso de la semana con su discurso.
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CrowdStrike y Palo Alto suben por expectativas de IA, mientras Sysco y MSTR decepcionan.
Wall Street comienza la nueva semana con un tono claramente positivo. Los principales índices suben y el apetito por el riesgo vuelve poco a poco tras la corrección de la semana pasada. Hay una sensación de alivio después del fin de semana, ya que el conflicto en Oriente Medio no se intensificó, aunque la situación en la región sigue siendo tensa e incierta.
El sentimiento positivo está parcialmente respaldado por los comentarios del presidente Donald Trump, quien afirmó que las negociaciones con Irán avanzan bien y que es posible alcanzar un acuerdo. Al mismo tiempo, está claro que las conversaciones aún están lejos de un avance real. Irán niega oficialmente estar participando en negociaciones directas con EE. UU., y los puntos clave de desacuerdo siguen sin resolverse. Aunque el mercado siente un alivio temporal, el potencial de cambios repentinos y el riesgo geopolítico siguen siendo elevados.
La amenaza de una posible operación terrestre continúa presente. Las fuerzas militares estadounidenses están considerando varios escenarios, e Irán ha declarado su disposición a responder a cualquier ataque potencial. Este contexto mantiene a los mercados cautelosos respecto a las tensiones en el Golfo Pérsico, y cualquier novedad desde la región podría influir inmediatamente en el sentimiento del mercado y en las fluctuaciones de los índices.
El mercado de materias primas sigue bajo presión geopolítica. El Brent se mantiene alrededor de los 110 dólares por barril, con los precios de la energía reaccionando no solo a las tensiones actuales, sino también a las preocupaciones sobre el suministro futuro y la estabilidad. La volatilidad en las materias primas subraya hasta qué punto los acontecimientos globales pueden influir en las valoraciones de activos y en el sentimiento general del mercado.
Otro punto clave hoy es el discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 16:30 h. Los mercados analizarán cada palabra en busca de pistas sobre las perspectivas de inflación y las posibles decisiones de tipos de interés. En el entorno actual, donde el crecimiento económico y el control de la inflación plantean un dilema complejo, las declaraciones de Powell podrían marcar el tono de toda la semana en Wall Street.
El rebote de los índices hoy muestra que el mercado puede reaccionar a una breve pausa en las tensiones, incluso cuando los fundamentos globales siguen siendo inciertos.
Fuente: xStation5
Gráfico del S&P 500
Los futuros del S&P 500 suben con fuerza hoy, apoyados por la mejora del sentimiento ante las perspectivas de estabilización en Oriente Medio. El optimismo del mercado se ve impulsado por los informes de conversaciones en curso entre EE. UU. e Irán, que, aunque aún lejos de un avance, ofrecen cierto margen para esperar una reducción de tensiones en la región.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- CrowdStrike (CRWD.US): Las acciones suben hoy tras una mejora en la calificación de la compañía. Los analistas señalan que el próximo modelo de IA de Anthropic podría impulsar la demanda de servicios de ciberseguridad y el crecimiento de ingresos. El movimiento al alza refleja expectativas de que el desarrollo de la IA aumente la necesidad de herramientas avanzadas de protección.
- Sysco (SYY.US): Las acciones caen más de un 10% tras anunciar la adquisición de Jetro Restaurant Depot. La operación está valorada en 29.100 millones de dólares, con los accionistas de Jetro recibiendo 21.600 millones en efectivo y 91,5 millones de acciones de Sysco. La caída refleja el elevado coste de la adquisición y los posibles desafíos en la integración de ambas compañías.
- Palo Alto Networks (PANW.US): Las acciones suben tras los comentarios del CEO, quien destacó la necesidad de utilizar IA para combatir amenazas cibernéticas a medida que los modelos avanzados se expanden. Las declaraciones sugieren que la empresa podría aumentar su enfoque en soluciones basadas en IA, fortaleciendo su posición en el sector de ciberseguridad y mejorando sus perspectivas de crecimiento.
- MicroStrategy (MSTR.US): La compañía informó que no compró bitcoin la semana pasada, lo que podría indicar una pausa temporal en la demanda o una mayor cautela ante la volatilidad del mercado de criptomonedas. La falta de nuevas compras sugiere que los actores institucionales están conteniendo la expansión de sus posiciones en BTC.
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