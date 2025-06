El S&P 500 supera los 6.000 puntos 📈

El S&P 500 arranca la jornada en positivo y con una subida de m谩s del 0,20% antes de que comiencen las negociaciones entre Estados Unido. Los escasos comentarios sobre las conversaciones entre Estados Unidos y China sugieren avances positivos, seg煤n lo indicado por ambas partes. El mercado se mantiene optimista sobre el resultado de las negociaciones bilaterales, consider谩ndolas casi seguras, lo que indica una desescalada de la guerra comercial. El portavoz de la Casa Blanca, Johnson, mencion贸 que podr铆a producirse una reconciliaci贸n entre Trump y Musk, lo que ha provocado una correcci贸n en que las acciones de Tesla, que suben un 2,5%. El sentimiento en el mercado burs谩til estadounidense se mantiene s贸lido.

Los datos de la NFIB sugieren una mejora en el sentimiento entre los propietarios de peque帽as empresas estadounidenses (98,8 en mayo frente a los 96 y 95,5 anteriores).

(98,8 en mayo frente a los 96 y 95,5 anteriores). Las ventas en los grandes almacenes estadounidenses aumentaron un 4,7% interanual en mayo, seg煤n datos de Redbook; la lectura de abril fue del 4,9 % interanual.

Las conversaciones entre Estados Unidos y China contin煤an; los negociadores reanudaron las discusiones alrededor de la 1 p. m. GMT tras un breve receso . Todav铆a no hay detalles concretos ni filtraciones significativas a los medios de comunicaci贸n.

. Todav铆a no hay detalles concretos ni filtraciones significativas a los medios de comunicaci贸n. Una encuesta a economistas implica un crecimiento del PIB del 1,4% en 2025 y del 1,5% en 2026; m谩s del 60% espera al menos dos recortes de tipos este a帽o. 59 de 105 economistas indican que la Reserva Federal comenzar谩 los recortes en septiembre.

El Banco Mundial redujo su pron贸stico de crecimiento del PIB de EE. UU. para 2025 en 0,9 puntos porcentuales, hasta el 1,4% interanual, y en 0,4 puntos porcentuales para 2026. Cotizaci贸n del S&P 500 El S&P 500 sube un 0,25% en la apertura de la sesi贸n, pero los alcistas a煤n se enfrentan a una fuerte presi贸n de venta que frena una posible ruptura. Si el 铆ndice logra superar los 6.050 puntos, el camino para alcanzar m谩ximos hist贸ricos parece abierto. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation Noticias corporativas del S&P 500 Brown & Brown聽(BRO.US): Las acciones caen un 1% tras anunciar la adquisici贸n de Accession Risk Management Group por la asombrosa suma de 9.825 millones de d贸lares.

Gryphon Digital Mining聽(GRYP.US): Las acciones caen un 2,5% tras la publicaci贸n de los informes financieros de American Bitcoin Corp., vinculada a Trump.

Insmed聽(INSM.US): Las acciones suben un 25% tras los resultados positivos de un medicamento en polvo para inhalaci贸n que trata enfermedades pulmonares.

McDonald's聽(MCD.US): Redburn rebaj贸 la recomendaci贸n del gigante de la comida r谩pida de "comprar" a "vender". Las acciones caen ligeramente, ya que los analistas advierten que los medicamentos para bajar de peso est谩n frenando el apetito de los clientes, lo que representa una amenaza a largo plazo para el negocio de McDonald's.

Tencent Music 聽(TME.US): Las acciones suben m谩s de un 2% tras la noticia de la adquisici贸n de la startup de podcast Ximalaya.

Tesla (TSLA.US): Las acciones subieron un 2,2% en la preapertura, continuando su repunte tras la ola de ventas provocada por la disputa entre Musk y Trump. Por ahora, la acci贸n ha subido casi un 2,5%. Apple reduce su previsi贸n de ventas del iPhone Fuente: xStation En su conferencia para desarrolladores, Apple ha mostrado principalmente actualizaciones visuales ("Liquid Glass"), un nuevo centro de juegos y una herramienta de fitness en lugar de innovaciones revolucionarias en inteligencia artificial. Las previsiones de ventas del iPhone se redujeron entre un 2 y un 3 %. La compa帽铆a enfatiz贸 una mejor compatibilidad de software con sus chips internos avanzados y una integraci贸n m谩s sencilla entre dispositivos (iPhone, iPad, Mac).

Apple enfrenta riesgos regulatorios: un tribunal estadounidense podr铆a bloquear un acuerdo de 20 mil millones de d贸lares anuales con Google, y la compa帽铆a ya no puede cobrar comisiones por ciertos pagos dentro de la aplicaci贸n.

Las tensiones geopol铆ticas se est谩n intensificando: las pol铆ticas comerciales de Trump est谩n obligando a Apple a trasladar la producci贸n de China a EE. UU.; las acciones han ca铆do un 20% desde principios de a帽o, lo que representa una p茅rdida de valor de mercado de aproximadamente 750 mil millones de d贸lares.

Noticias de la compa帽铆a Precio de la acci贸n de Apple Las acciones de Apple todav铆a se encuentran por debajo de la zona de resistencia EMA200. 聽 Fuente: xStation5

