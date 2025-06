La guerra de Elon Musk y Trump hunde las acciones de Tesla

Desde la toma de posesión del nuevo presidente del gobierno americano Donald Trump, las polémicas no han dejado de llegar. Desde los aranceles al resto del mundo a las polémicas decisiones fiscales y sus disputas con la Reserva Federal, el presidente americano ha estado en una amplia multitud de conflictos que han agitado los mercados en todo el mundo. Ahora, el presidente americano se ha enzarzado en una guerra abierta con el que, hasta hace escasos meses, era uno de sus asesores y principales apoyos: Elon Musk, el magnate de empresas como Tesla o SpaceX. A través de sus perfiles en redes sociales, el hombre más rico del mundo, que hasta hace unas semanas ocupaba un cargo dentro del Gobierno americano, y el presidente americano han intercambiado graves acusaciones en una batalla que pone de manifiesto la ruptura entre ambos y que ha impactado de lleno en las empresas de Musk, con las acciones de Tesla anotándose pérdidas de dos dígitos en su cotización en medio de esta guerra abierta. Pero ¿qué hay detrás de este divorcio? ¿Y qué efectos tendrá para las acciones de Tesla y las otras empresas de Elon Musk? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Divorcio de Elon Musk y Donald Trump: ¿qué ha ocurrido? La reciente controversia entre Elon Musk y Donald Trump ha sacudido el escenario político estadounidense, poniendo fin a la alianza que ambos mostraban desde la campaña presidencial y evidenciando una batalla que llevaba tiempo fraguándose. Este conflicto llega días después de que Elon Musk abandonara su puesto como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un nuevo departamento creado por Trump tras su victoria presidencial con el objetivo de reducir el gasto federal y racionalizar las operaciones gubernamentales. A pesar de que en su despedida Elon Musk afirmó que seguiría siendo “un amigo y un asesor” del presidente, el magnate no ha tardado en criticar no solo a la administración, sino también al propio presidente, desatando una guerra que anoche terminó de estallar. La chispa del conflicto no es otra que la One Big Beautiful Bill, un proyecto de ley que otorga al secretario del Tesoro de Estados Unidos la facultad de imponer impuestos de represalia sobre las inversiones estadounidenses de países extranjeros que han aplicado "impuestos injustos" a empresas estadounidenses y que Elon Musk ha criticado abiertamente. Lo hizo el pasado miércoles a través de su perfil en la red social X (anteriormente Twitter), donde arremetió contra la nueva calificándola como un "proyecto de ley de gasto del Congreso masivo, escandaloso y lleno de gastos superfluos" y llegando a tildarla como una “repugnante abominación”. Tras estos ataques, el presidente americano respondió, afirmando durante la rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, que se sentía decepcionado con el magnate porque “Elon Musk conocía los pormenores del proyecto mejor que nadie”. Además, amenazó con retirar los contratos del Gobierno a las empresas del magnate, Tesla, SpaceX y Starlink, una insinuación que encendió la chispa de Elon Musk, que volvió a arremeter contra el presidente, declarando que, sin él, Trump nunca habría ganado las elecciones. Ante estas declaraciones, Trump, a través de su perfil Truth Social, respondió afirmando que Musk estaba “LOCO” y declarando que la manera más sencilla de “ahorrar miles de millones del presupuesto es cancelar los contratos y subsidios federales con las empresas de Elon Musk”. “Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciese”, añadió. Las acciones de Tesla se hunden tras la guerra de Elon Musk y Trump El intercambio, público y abierto, ha generado una fuerte repercusión en el ámbito político y empresarial, y ha impactado directamente tanto en las acciones de Tesla, la empresa más conocida de Elon Musk, como en la propia fortuna del magnate. En concreto, las acciones de Tesla se desplomaron un 14,3%, arrastradas por el clima de tensión entre Musk y el presidente Donald Trump. Esta caída bursátil representa una pérdida de más de 100.000 millones de dólares en la capitalización de mercado de la compañía, lo que se suma a un descenso previo del 3,5%. En términos personales, la disputa borró 34.000 millones de dólares del patrimonio neto de Musk en solo 24 horas, marcando la segunda mayor pérdida diaria de la historia. El magnate acumula una pérdida de 98.000 millones de dólares sobre su patrimonio en lo que va de año, aunque sigue manteniendo el título de persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en 334.500 millones de dólares. Aun así, el conflicto con Trump amenaza con debilitar una parte significativa del imperio de Musk, especialmente en lo que respecta a los vínculos empresariales con el gobierno federal. Las advertencias del presidente sobre posibles cancelaciones de contratos públicos con las empresas de Musk podrían afectar severamente a Tesla y SpaceX, compañías que, juntas, han recibido más de 22.500 millones de dólares en fondos federales desde el año 2000. A pesar de las amenazas del presidente Trump, Elon Musk no se ha dejado amedrentar, y ayer por la noche continuó con la batalla. Con su estilo habitual, el magnate citó una célebre frase de Clint Eastwood, “Adelante, hazme el día”, y, sin ofrecer pruebas, insinuó conexiones comprometedoras entre Trump y Jeffrey Epstein. Además, sugirió que SpaceX podría comenzar a desmantelar la nave Dragon, crucial para las misiones tripuladas de la NASA hacia la Estación Espacial Internacional. Un golpe seco en el ego del presidente, que difícilmente dejará pasar. Este giro marca una ruptura radical respecto a la etapa de cooperación que siguió a la llegada de Trump a la Casa Blanca, cuando Musk ocupó un puesto como asesor en el DOGE y su patrimonio rozaba los 500.000 millones de dólares. Las otras empresas de Musk que podrían verse impactadas Aunque la caída de las acciones de Tesla es extremadamente notoria y puede ser muy preocupante para los inversores, esta no es la única empresa de Elon Musk que podría verse afectada por esta guerra abierta. Al contrario, el magnate posee varias compañías que han recibido ayudas gubernamentales y que podrían sufrir un duro golpe si las amenazas de Trump se cumplen. Este es el caso de SpaceX, su empresa aeroespacial. Valorada en 350.000 millones de dólares, SpaceX es la startup privada más valiosa del mundo, gracias en parte a su cercanía con la administración republicana, por lo que podría verse muy salpicada por el conflicto. Además, otras empresas bajo el paraguas de Musk, como xAI, Neuralink o X, podrían verse afectadas por represalias regulatorias. En particular, Neuralink, recientemente valorada en 9.000 millones, podría enfrentar obstáculos si la FDA decide intervenir bajo presiones políticas. A esto se suma el conflicto de intereses entre Musk y Trump en el terreno mediático. La creciente influencia de X rivaliza con la plataforma del expresidente, Trump Media & Technology Group, lo que añade una dimensión económica a un enfrentamiento que, hasta hace poco, parecía improbable. Lo que comenzó como una crítica presupuestaria ha escalado rápidamente hasta convertirse en una confrontación política, empresarial y personal de proporciones descomunales entre dos de las figuras más influyentes de Estados Unidos actualmente.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.