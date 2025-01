El S&P 500 tiene un avance de un 1,5%

El mercado bursátil abre con un fuerte impulso alcista impulsado por el informe del IPC de EE. UU. Este es el segundo informe positivo consecutivo esta semana, después de las lecturas de inflación del IPC de ayer, inferiores a las esperadas. Como resultado, los inversores se olvidaron rápidamente de la ola de ventas de pánico del lunes y están volviendo a comprar. El S&P 500 sube un 1,50%, consolidándose por debajo de los 6.000 puntos, alcanzando los 5980 puntos. Tras la publicación del informe del IPC, el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han disminuido significativamente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inversores vuelven a esperar el primer recorte de tipos en el primer semestre de este año. Anteriormente, el primer recorte de la Fed se había descontado para septiembre/octubre de 2025. Ahora, se espera que el primer recorte se produzca ya en junio, y se prevé un segundo recorte (con una probabilidad del 50%) en el último trimestre.

Estamos observando un amplio repunte en el mercado de valores en todos los sectores, lo que indica una recuperación saludable y fuerte. Noticias de empresas del S&P 500 Dentro del S&P 500, Rigetti Computing (RGTI.US) sube un 23%, liderando un repunte en las acciones de computación cuántica después de las recientes caídas provocadas por los comentarios del CEO de Nvidia sobre los plazos de la computación cuántica. Con el respaldo de la calificación de Compra de B. Riley Securities y el precio objetivo elevado de $ 8,50, se considera que Rigetti se beneficia de los avances técnicos y la creciente adopción comercial a pesar de los desafíos en escalabilidad y rentabilidad. Sin embargo, el CEO Subodh Kulkarni instó a la cautela en medio de los recientes aumentos en los precios de las acciones de computación cuántica, enfatizando la necesidad del sector de centrarse en el desarrollo de tecnología antes del crecimiento de las ventas. D-Wave Quantum (NYSE: QBTS): también subió un 17%. Las acciones de Citigroup (C.US), que también pertencen al S&P 500, suben un 6% después de unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado, un programa de recompra de acciones de 20.000 millones de dólares y unas previsiones optimistas para el ejercicio 2025. La directora ejecutiva, Jane Fraser, hizo hincapié en la mejora de los rendimientos, con un objetivo de RoTCE del 10%-11% para 2026, ya que el banco se centra en la rentabilidad a largo plazo para los accionistas. Wells Fargo (WFC.US) también sube un 6,30 % gracias a unos resultados mixtos del cuarto trimestre y a unas perspectivas positivas para el ejercicio 2025. El banco prevé un aumento del 1 % al 3 % de los ingresos netos por intereses y una reducción de los gastos no relacionados con intereses, lo que indica mejoras en la eficiencia operativa. Goldman Sachs (GS.US) también abre con un alza del 6,20 % tras unos sólidos resultados del cuarto trimestre, impulsados ​​por un aumento interanual del 75 % de los ingresos netos por intereses, la recuperación de las comisiones de la banca de inversión y un crecimiento constante de la gestión de activos y patrimonio. Los ingresos de Banca y Mercados Globales y Soluciones de Plataforma también contribuyeron al rendimiento positivo. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

