El S&P500 abre el año con tibias subidas

El S&P500 avanza un 0,4% hasta los 5.897$. La volatilidad del mercado está disminuyendo, con el VIX cayendo un 1,73% hasta los 17,08 puntos. S&P500 por sectores

En cuanto a los sectores del S&P 500, la mayoría de ellos se encuentran en terreno positivo. El sector energético lidera las subidas, con un alza del 1,19%, seguido del de la salud (0,77%) y el de la industria (0,70%). Los sectores de materiales (0,69%), servicios públicos (0,60%), servicios de comunicación (0,55%), finanzas (0,54%) y bienes de consumo básico (0,39%) también registran alzas. El sector de la tecnología de la información muestra subidas modestas del 0,23%, mientras que el de bienes de consumo discrecionales (-0,09%) y el inmobiliario (-0,11%) registran caídas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias corporativas del S&P500 Las acciones de Tesla (TSLA.US) caen un 4,5% tras informar de su primer descenso anual de ventas de vehículos en más de una década. A pesar de alcanzar un récord de entregas en el cuarto trimestre de 495.570 vehículos, esto defraudó las expectativas de los analistas, cifradas en 512.277 unidades. La empresa entregó 1,79 millones de vehículos en 2024, incumpliendo tanto su objetivo de crecimiento como las estimaciones de consenso. Elon Musk, el director ejecutivo, proyecta un crecimiento del 20-30% en 2025, citando el lanzamiento de un nuevo vehículo asequible y los desarrollos de tecnología autónoma. La empresa también se enfrenta a la polémica de la explosión de su vehículo Cybertruck en Las Vegas, que Tesla atribuyó a la carga en la plataforma del camión.

Por otro lado, la compañía Uber (UBER.US) se ha añadido a la lista de oportunidades de Goldman Sachs, dado que sus analistas citan la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos del día del inversor de febrero de 2024 a pesar del auge de los vehículos autónomos. Goldman mantiene una calificación de Compra con un precio objetivo de 96 dólares, destacando la ampliación de los mercados a los que tiene acceso y el aumento de los niveles de rentabilidad. Listado de empresas del S&P500

Fuente : Bloomberg

