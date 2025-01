El S&P500 cae antes de la FED

El S&P500 cae ligeramente tras la sesión de ayer de recuperación. Todavía hay dudas en los mercados y los inversores están prefiriendo ser conservadores hoy. El sector tecnológico es el más afectado, pero cuando este sufre también afecta al S&P500. Las acciones de Apple caen y pesan en el S&P500 Las acciones de Apple retroceden un 1% después de la rebaja de calificación de Oppenheimer de sobreponderar a mantener. Oppenheimer redujo su previsión de beneficios por acción (BPA) para el año fiscal 2026 (año calendario 2025) para Apple en un 4%, bajándola a 7,95 dólares, en comparación con el consenso anterior de 8,23 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los analistas afirmaron que la revisión refleja unas previsiones de ventas de iPhone más bajas durante los próximos 12 a 18 meses, citando la creciente competencia en China y la falta de funciones impulsadas por IA para estimular las actualizaciones de los dispositivos.

Dada la desaceleración de las ventas de iPhone y la alta valoración de Apple, los analistas perciben un alto riesgo de no cumplir con las expectativas del mercado. Las acciones de Apple defendieron una importante zona de soporte en la EMA200, cerca de los 220 dólares por acción. Fuente:Plataforma de XTB Por otro lado, las acciones de Automatic Data Processing (ADP.US), T-Mobile US (TMU.US), F5 Inc (F5.US) y Arista Networks (ANET.US) están ganando terreno. Además, los inventarios mayoristas de EE. UU. cayeron un -0,5% intermensual, en comparación con el aumento previsto del 0,2% intermensual y la disminución anterior del -0,2%. El déficit comercial de EE. UU. fue significativamente mayor de lo esperado (-122.000 millones de dólares frente a los -101.000 millones previstos).

La ​​Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés a las 20:00, seguida de la conferencia de prensa de Jerome Powell a las 20:30. También hay que destacar que Trump ha reafirmado el 1 de febrero como fecha de inicio de los aranceles del 25% a Canadá y México. El dólar estadounidense se fortalece, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años disminuyen ligeramente en 2 puntos básicos hasta el 4,52%. En China el ánimo es positivo Las acciones chinas, incluida Alibaba (BABA.US), extienden su impulso alcista después de que la compañía anunciara que había desarrollado un modelo de IA que supera las capacidades de DeepSeek.

Las pruebas de DeepSeek indicaron una precisión relativamente baja en comparación con los modelos de IA "occidentales".

El precio de Bitcoin sube ligeramente tras la noticia de que Trump Media & Technology (DJT.US) transferirá sus fondos a ETF y criptomonedas. La compañía también anunció el lanzamiento de TRUTH.FI, una marca relacionada con fintech y blockchain. Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB Gráfico de 15 minutos del S&P 500Fuente: Plataforma de XTB

