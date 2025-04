El S&P500 recupera un 1%

Los mercados globales se están recuperando gracias a las exenciones arancelarias para teléfonos inteligentes, ordenadores y chips de memoria. En América, los principales índices muestran resultados positivos entre los que destaca la subida del 1,05% para el S&P500. Los inversores están reaccionando a la reducción de aranceles tecnológicos de la administración Trump, que beneficia a empresas como Apple, Dell, Nvidia y Micron. Sin embargo, se mantiene la cautela, ya que el secretario de Comercio, Lutnick, advirtió que muchos productos tecnológicos pronto enfrentarán gravámenes separados bajo la Sección 232 de la ley comercial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desempeño bursátil del S&P 500 por sectores. Fuente: Bloomberg Financial LP Noticias corporativas del S&P500 Las acciones de Apple (AAPL.US) subieron un 4,2% en la sesión previa a la apertura del mercado tras recibir exenciones temporales de los aranceles del presidente Trump. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. publicó las exclusiones el viernes por la noche, que eximen a los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, discos duros, procesadores, chips de memoria y pantallas planas tanto del arancel chino del 125% como del arancel global base del 10%. Sin embargo, Trump prometió posteriormente aranceles futuros sobre la electrónica de consumo, lo que sugiere que esta exención podría ser temporal. Bloomberg Intelligence señaló que el recargo restante del 20% sobre los teléfonos inteligentes "probablemente será manejable para Apple", con un impacto potencial en el margen bruto de 100 a 170 puntos básicos por cada aumento del 10%, que la compañía puede compensar mediante aumentos en los precios de los servicios y una reducción de los gastos operativos.

Las acciones de Pfizer (PFE.US) cayeron tras anunciar la interrupción del desarrollo de su fármaco experimental contra la obesidad. La compañía detuvo el programa después de que un participante en el ensayo clínico de fase 3 experimentara una posible lesión hepática inducida por el fármaco, que se resolvió tras la interrupción del tratamiento. Esto representa un revés significativo en los esfuerzos de Pfizer por competir con los exitosos tratamientos para bajar de peso de Novo Nordisk y Eli Lilly, cuyas acciones subieron un 4,6% y un 2,3% respectivamente tras la noticia. Viking Therapeutics, que también desarrolla una píldora para bajar de peso, vio sus acciones dispararse un 20% antes de su apertura al mercado. Este fracaso intensifica la presión sobre el director ejecutivo, Albert Bourla, quien ha señalado repetidamente la cartera de productos de Pfizer como una fuente de crecimiento infravalorada, mientras que la compañía se enfrenta a una pérdida de aproximadamente 15.000 millones de dólares en ingresos para finales de la década debido al vencimiento de patentes.

Goldman Sachs (GS.US) subió un 1,4% tras presentar sólidos resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de los analistas. El banco de inversión registró unos ingresos netos de 15.060 millones de dólares, un 6% más interanual y por encima de la estimación de 14.760 millones de dólares. Los ingresos por ventas y operaciones de renta variable fueron particularmente sólidos, con 4.190 millones de dólares, superando con creces la estimación de 3.800 millones de dólares, mientras que los ingresos de FICC (Renta Fija, Divisas y Materias Primas) alcanzaron los 4.400 millones de dólares. El banco reportó un beneficio por acción de 14,12 dólares, en comparación con los 11,58 dólares del mismo período del año anterior, con una provisión para pérdidas crediticias de 287 millones de dólares, por debajo de las estimaciones de 410,4 millones de dólares. Goldman también anunció un importante programa de recompra de acciones de hasta 40.000 millones de dólares. La división de Banca y Mercados Globales del banco registró un aumento interanual de los ingresos netos del 10%, hasta los 10.710 millones de dólares, si bien los ingresos de banca de inversión disminuyeron un 8,1%, hasta los 1.920 millones de dólares, y los ingresos por asesoría disminuyeron un 22%. Los depósitos totales aumentaron un 8,8% intertrimestral, hasta los 471.000 millones de dólares, mientras que la rentabilidad sobre el capital mejoró hasta el 16,9%.

Intel (INTC.US) anunció el lunes la venta del 51% de su negocio Altera a la firma de capital privado Silver Lake, lo que valora la unidad de chips programables en 8.750 millones de dólares. El acuerdo proporciona a Intel la liquidez necesaria para reducir costes e invertir en convertirse en fabricante por contrato, a la vez que consolida a Altera como una entidad independiente centrada en soluciones de semiconductores FPGA. Intel conservará una participación del 49% en el negocio. Por otra parte, Intel se ha comprometido a mantener sus inversiones en Malasia a pesar de los aranceles prometidos por el presidente Trump sobre chips de ordenador y productos electrónicos de consumo, según el ministro de Inversión, Comercio e Industria de Malasia, Zafrul Aziz. Esta promesa se transmitió durante una llamada entre la alta dirección de Intel y el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.

Warner Bros. Discovery (WBD.US) ha decidido mantener el control de su unidad de medios polaca TVN SA tras una revisión estratégica que consideró posibles opciones de venta. La compañía anunció el lunes que "la mejor opción es que TVN permanezca dentro de las estructuras de WBD y desarrolle nuestro negocio dentro de un solo grupo". La decisión se produce después de que el multimillonario polaco Michal Solowow, según informes, se retirara de sus planes de adquisición, alegando la incertidumbre relacionada con las políticas comerciales de Trump. TVN, que opera 24 canales de televisión, incluyendo una de las cadenas de noticias más vistas de Polonia, ha tenido una gran relevancia política en el país limítrofe con Ucrania, y Warner Bros. la describe como "el líder del mercado mediático polaco" que "desempeña un papel clave en las estructuras internacionales de WBD" y es "uno de los mercados locales más importantes y grandes de su cartera". Fuente: Bloomberg Financial LP

