Invertir implica riesgos.
PFE.US

PFE.US - Cómo invertir en PFIZER

Pfizer Inc
El rendimiento pasado o las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.
INFO DEL INSTRUMENTO

Invierte en Pfizer Inc SIN comisiones

Instrumento cuyo precio se basa en valor de mercado de Pfizer Inc (mercado de referencia: mercado organizado)
0 USD
10 USD
15:30 - 22:00

Datos interesantes

Innovación farmacéutica de Pfizer: Como empresa biofarmacéutica centrada en la investigación, Pfizer desarrolla y fabrica medicamentos y productos de salud de varios sectores terapéuticos, incluyendo oncología, vacunas, inflamación e inmunología, enfermedades raras, y medicina interna.

Pionera en la vacuna del COVID-19: Pfizer estuvo en los titulares en el año 2020 con la noticia positiva de la eficacia del 95% de su vacuna del COVID-19, desarrollada en colaboración con BioNTech. La vacuna desempeñó un papel crucial a la hora de combatir la pandemia global, y ha contribuido a la importancia de Pfizer en la industria de la salud.

La cartera de Pfizer incluye importantes medicamentos como Lyrica (Pregabalin) para la fibromialgia y dolor neuropático, Lipitor (atorvastatin) para rebajar el colesterol en sangre, Zithromax (azithromycin) como antibiótico, Diflucan (fluconazole) como medicamento antihongos orla, Celebrex (celecoxib) como medicamento anti-inflamatorio

Larga historia de éxitos: los comienzos de Pfizer fueron en 1849, cuando la estableció en Nueva York Charles Pfizer y Charles F. Erhart. Al principio era un negocio químico que producía antiparasitarios y ácido cítrico.Con el tiempo creció hasta ser una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo.

Comprometida con la Investigación: Pfizer continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, trabajando en 95 proyectos de descubrimientos en diferentes fases de ensayos clínicos. El compromiso de innovación y nuevos tratamientos es la base del éxito a largo plazo de la empresa en el sector de la salud.

Centrada en Vacunas: Pfizer es un partícipe importante en el mercado de las vacunas, proporcionándolas a gobiernos, centros de control y prevención de enfermedades, mayoristas, proveedores individuales, farmacéuticas minoristas, y redes de distribución integrales.

Impacto en la Salud: los medicamentos y vacunas de Pfizer han tenido un gran impacto en diversos campos de la medicina como la oncología, cardiología, inmunología, endocrinología y neurología. Sus contribuciones a la prevención de enfermedades, tratamiento y bienestar han hecho que sea una pieza clave en la industria de la salud.

Aprobaciones regulatorias en marcha: Pfizer ha recibido aprobación para varios tratamientos, incluyendo deficiencia hormonal pediátrica, alopecia areata severa y terapia de hemofilia tipo B. Estas aprobaciones han reforzado la posición de la empresa en el mercado y ha expandido su cartera.

Longevidad y estabilidad: El historial de Pfizer como empresa cotizada hace que sus acciones sean accesibles a los inversores que estén interesados en comprarlas. Su reputación y posición como actor principal en la industria farmacéutica contribuye a su llamamiento a los inversores que buscan empresas estables en las que invertir.

Cómo invertir en PFIZER

Pfizer, una destacada empresa farmacéutica, se especializa en el desarrollo de medicamentos, vacunas y productos de consumo de salud. 

Es importante considerar que el precio de las acciones de Pfizer puede verse influenciado por varios factores, entre ellos el rendimiento financiero de la empresa, el desarrollo de productos, la competencia en los mercados, y el sentimiento del mercado en general. Mantenerse informado sobre estos factores y llevar a cabo un análisis exhaustivo del mercado puede ayudar a la hora de tomar decisiones informadas de inversión. 

Algunos datos fascinantes sobre Pfizer incluyen que se creó en 1849 por Charles Pfizer y Charles F. Erhart. En la década de 1940 Pfizer desempeñó un papel clave como uno de los primeros productores de penicilina, un antibiótico revolucionario. Hoy, Pfizer es una empresa biofarmacéutica de investigación globalmente conocida, englobando varios ámbitos terapéuticos y con una capitalización de mercado significativa a su disposición.

En resumen, Pfizer presenta oportunidades para los inversores que buscan acceder a la industria farmacéutica. Llevar a cabo una investigación exhaustiva y completa de los riesgos asociados a este sector, y mantenerse informado sobre las condiciones del mercado son algo crucial para tomar decisiones informadas de inversión.

FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

Puedes encontrar información sobre el rendimiento financiero de Pfizer, la estructura de la empresa y planes de futuro visitando la página web del inversor de Pfizer, o accediendo a los informes disponibles en la base de datos SEC. Estos recursos proporcionan perspectivas integrales sobre las operaciones de Pfizer.

 

Pfizer genera ingresos globales a través del desarrollo, fabricación y venta de una amplia gama de productos biofarmacéuticos. Su cartera incluye medicamentos, vacunas y productos de salud. Pfizer colabora con otras empresas y opera en mercados altamente competitivos.

 

Pfizer está en proceso de transformación digital para ser un organismo más centrado en la ciencia y en los pacientes. Esta transformación conlleva el uso de datos analíticos avanzados, plataformas de datos y perspectivas integrales para mejorar sus capacidades en múltiples áreas funcionales. La idea es centrarse en la investigación, desarrollo, operaciones médicas, soporte y actividades comerciales.

La lista de nuevos desarrollos de medicamentos de Pfizer incluye varias novedades en diversos puntos de desarrollo, como por ejemplo: 

PF-07923567 / RV-299 para la infección del Virus Respiratorio Sincitial 

CTB+AVP (PF-07612577) para infecciones complicadas del tracto urinario (cUTI)

PF-07817883 para la infección del COVID-19 

PF-06835375 para el Lupus

PF-07054894 para la enfermedad inflamatoria del intestino

PF-07242813 para la dermatitis atópica

PF-07295324 para la dermatitis atópica

 

Pfizer contribuye a la salud y la sociedad desarrollando y proporcionando medicamentos innovadores y vacunas que extienden y mejoran la vida de las personas. Aplican su experiencia científica y recursos globales para abordar las enfermedades más temidas de nuestro tiempo y trabajan hacia el bienestar, prevención, tratamiento y cura. También colaboran con proveedor de salud, gobiernos, y comunidades locales para apoyar y ampliar el acceso a un cuidado de la salud fiable y asequible en todo el mundo.

 

Pfizer fabrica y vende una amplia variedad de productos, incluyendo prescripciones médicas, vacunas y productos de salud para el consumidor. Su cartera incluye medicamentos para varias temáticas terapéuticas como cardiovascular, oncología, inflamación, enfermedades raras y más. También ofrecen conocidas marcas de salud al consumidor. 

 

Uno de los descubrimientos recientes de Pfizer es el desarrollo de PAXLOVID™ (pastillas nirmatrelvir y ritonavir) para el tratamiento del COVID-19. La fase 2/3 EPIC-HR del estudio ha mostrado resultados prometedores, incluyendo una reducción del 86% del riesgo relativo de hospitalización o muerte. Pfizer ha presentado uan Solicitud de Nuevo Medicamento (NDA) en Estados Unidos para la aprobación del medicamento PAXLOVID™.

 

En base a la información proporcionada, no existe mención alguna de colaboración o adquisición por parte de Pfizer. Siempre se recomienda acudir a las últimas noticias y actualizaciones de Pfizer, o a fuentes fiables de información para estar actualizado sobre sus colaboraciones o adquisiciones.

 

Una Acción es un tipo de activo que representa la propiedad de una empresa. Representa un derecho sobre parte de los activos y beneficios de la empresa.

Al poseer acciones, puedes beneficiarte potencialmente del crecimiento y el desempeño de la empresa. Hay varias formas en que las acciones pueden generar dinero: pago de dividendos (algunas acciones pagan dividendos, que son pagos que se hacen a los accionistas con cargo a los beneficios de la empresa), revalorización del capital (cuando el precio de una acción que posees, aumenta y vendes la acción para obtener ganancias), "split" de acciones (cuando una empresa divide sus acciones, emite más acciones a los accionistas existentes, lo que aumenta la cantidad de acciones que posees; esto también puede conducir a un incremento en el valor de la inversión).

Hay tres tipos principales de acciones: acciones ordinarias (otorga a su dueño derechos de voto en las asambleas de accionistas y le da derecho a una parte de los beneficios de la empresa a través de dividendos), acciones preferentes (paga dividendos a una tasa fija y tiene un mayor derecho sobre los activos y los beneficios que las acciones ordinarias; por lo general no tienen derecho a voto), y warrants (tipo de valor que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de acciones a un precio predeterminado dentro de un periodo establecido).

No se puede determinar una primera Acción como la "mejor" para comprar, ya que lo que constituye una buena acción puede variar según los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de cada inversor. Es importante analizar a fondo cualquier inversión potencial y considerar la propia situación financiera antes de realizar una compra de acciones.

