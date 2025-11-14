El segmento de joyería impulsa los resultados de Richemont

Richemont ha presentado unos sólidos resultados para el segundo y tercer trimestre de 2025, demostrando la resiliencia de su cartera de marcas de lujo a pesar de los desafíos macroeconómicos. Las ventas aumentaron un 10% a tipos de cambio constantes (un 5% en términos nominales) hasta alcanzar los 10.600 millones de euros, superando ampliamente las expectativas de los analistas (+6,94% sobre el consenso). El crecimiento más espectacular se produjo en el segundo trimestre, cuando las ventas aumentaron un 14% a tipos de cambio constantes, lo que confirma la posición de Richemont como la empresa de mayor crecimiento en el sector del lujo.

Segmento de joyería es el principal vector de crecimiento de Richemont

El segmento de las Maisons de Joyería, que comprende las marcas Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati y Vhernier, sigue siendo el motor de crecimiento del grupo. Las ventas en este segmento aumentaron un 14% a tipos de cambio constantes (un 9% en términos nominales) en el primer semestre, con un impulso especialmente fuerte en el segundo trimestre, alcanzando el 17%. El margen operativo se mantuvo en un impresionante 32,8%, a pesar de los importantes desafíos que supuso el alza de los precios del oro. El éxito de este segmento refleja un cambio fundamental en el consumo de lujo: las joyas se consideran una mejor reserva de valor en tiempos de incertidumbre económica que la ropa o los artículos de piel de alta gama.

El crecimiento de las ventas en América (+18% a tipos de cambio constantes) y Europa (+11%) impulsa los resultados globales, mientras que la región de Asia-Pacífico muestra signos de recuperación, especialmente en China, Hong Kong y Macao, que volvieron a crecer en el segundo trimestre.

Presión en el segmento de relojes de Richemont

El segmento de fabricantes de relojes especializados (A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, IWC, Panerai, Piaget, Vacheron Constantin y otros) sigue bajo presión. Las ventas cayeron un 2% a tipos de cambio constantes (un 6% en términos nominales), aunque en el segundo trimestre se observó una recuperación con un crecimiento del 3% a tipos de cambio constantes. El margen operativo cayó drásticamente al 3,2% desde el 9,7% del año anterior, como resultado de una combinación de fluctuaciones cambiarias desfavorables, el alza de los precios del oro y los aranceles estadounidenses. La demanda en China, Hong Kong y Macao sigue siendo débil, aunque se observó cierta mejoría en el segundo trimestre.

Métricas financieras de Richemont

El beneficio neto ascendió a 1.800 millones de euros, un 297% más que el año anterior (frente a los 457 millones de euros del año anterior, que incluían amortizaciones extraordinarias), y el flujo de caja de las actividades operativas aumentó un 48%, hasta alcanzar los 1.854 millones de euros. La posición de caja consolidada fue de 6.500 millones de euros, lo que proporciona flexibilidad financiera para seguir invirtiendo en el crecimiento de la marca.

A pesar de los sólidos resultados, las perspectivas siguen siendo prudentes. El presidente, Johann Rupert, subrayó que «la senda hacia la recuperación sigue siendo incierta, especialmente en China, y las presiones externas no dan señales de remitir». Los consumidores chinos son cada vez más selectivos, una tendencia que podría mantenerse incluso después de que la economía se haya recuperado por completo.

El margen de beneficio bruto disminuyó 190 puntos básicos, situándose en el 65,3% desde el 67,2% del año anterior, lo que refleja el impacto combinado de las fluctuaciones cambiarias desfavorables, el aumento de los precios de las materias primas (en particular el oro) y los aranceles a las importaciones estadounidenses, estimados en 300 millones de euros (aproximadamente 349 millones de dólares) para el ejercicio completo. La empresa implementó aumentos de precios para mitigar estas presiones, al tiempo que controlaba los costes operativos. Persisten los desafíos sobre Richemont, entre los que destacan la presión sobre los márgenes y la lenta recuperación en los principales mercados asiáticos.

Cifras de los resultados de Richemont

Ventas a tipos de cambio fijos: +10%, previsión: +6,94%.

Ingresos en Europa a tipos de cambio constantes: +11%, previsión: +9,85%.

Ingresos en la región Asia-Pacífico a tipos de cambio constantes: +5%, previsión: +1,28%.

Ingresos en América a tipos de cambio constantes: +18%, previsión: +14,2%.

Ingresos en Japón a tipos de cambio constantes: -4%, previsión: -6,21%.

Ingresos en Oriente Medio y África a tipos de cambio constantes: +19%, previsión: +14,4%.

Ventas minoristas a tipos de cambio constantes: +10%, previsión: +7,76%.

Ventas mayoristas e ingresos por regalías a tipos de cambio constantes: +9%, previsión: +4,14%.

Beneficio operativo de 2.360 millones de euros, previsión: 2.160 millones de euros.

Ventas de 10.620 millones de euros, previsión: 10.420 millones de euros.

Ventas de joyería: 7.750 millones de euros, previsión: 7.570 millones de euros mil millones.

Ventas de fabricantes de relojes especializados: 1.560 millones de euros, previsión: 1.530 millones de euros.

Margen operativo: 22,2%, previsión: 21%.

Margen operativo de joyerías: 32,8%, previsión: 31,6%.

Margen operativo de fabricantes de relojes especializados: 3,2%, previsión: 4,45%.

Margen bruto: 65,3%, previsión: 66,3%.

Ventas de joyería a tipo de cambio fijo: +14%, previsión: +10,3%.

Ventas de fabricantes de relojes especializados a tipo de cambio constante: -2%, previsión: -4,99%.

Cotización de las acciones de Richemont

Las acciones de Richemont suben un 4,3% en estos momentos, lo que le permite alcanzar máximos desde marzo de 2025. Richemont mantiene una tendencia alcista a medio plazo con la que ha logrado superar varias resistencias de manera consecutiva, la última de ellas en el nivel de los 165 francos suizos.