El sentimiento en Wall Street se mantiene pesimista

El sentimiento en Wall Street se mantiene negativo, ya que los futuros del VIX subieron un 1,6% esta mañana, tras la peor sesión del S&P desde marzo de 2020, ayer. El principal índice bursátil estadounidense se desplomó más de un 4%. Hoy, los futuros de los índices europeos también bajaron ligeramente, lo que sugiere una mayor presión sobre los mercados bursátiles antes del informe macroeconómico clave de EE. UU.: las nóminas no agrícolas de marzo y el discurso del presidente de la Fed, Powell, Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El EUR/USD ganó casi 0,3 puntos, mientras que el USDIDX cayó un 0,2%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron casi 6 puntos básicos, cayendo por debajo del nivel del 4%, ya que los inversores consideran un mayor riesgo de recesión para la economía estadounidense. El presidente francés, Macron, aconsejó a las empresas que suspendieran las inversiones en EE. UU. en reacción a los aranceles estadounidenses. Es más, Francia insta a la UE a imponer sanciones a las empresas tecnológicas estadounidenses. China advirtió que tomará contramedidas para proteger sus propios intereses. Mercados asiáticos Durante la sesión asiática, los mercados se desplomaron a su nivel más bajo en dos meses, extendiendo una ola de ventas de acciones a nivel mundial provocada por las últimas amenazas arancelarias de Trump, que empujaron a los inversores a activos refugio. Donald Trump comentó que él y la Casa Blanca "anticipaban" la reacción de los mercados. Además, Trump afirmó que "consideraría un acuerdo en el que China apruebe la venta de TikTok a cambio de una reducción arancelaria". Las acciones japonesas cayeron a su nivel más bajo desde agosto. Los bonos basura globales han sufrido su mayor debilitamiento desde marzo de 2020. Las ventas minoristas en Singapur cayeron un 3,6% interanual frente al -0,2% esperado y el aumento del 4,5% anterior. La tasa de desempleo suiza en marzo se situó en el 2,8% frente al 2,7% esperado y el 2,7% anterior. Materias primas En cuanto a las materias primas, el petróleo continúa a la baja, cayendo un 0,3% hasta los 69 dólares. La OPEP+ triplicó repentinamente los suministros respecto al nivel previsto en mayo. Los futuros del gas natural bajan ligeramente hoy. El precio del oro ha bajado casi un 0,3% hoy, mientras que la plata cae un 0,55% después de ayer, una sesión muy débil para el mercado de metales preciosos. En cuanto a las materias primas agrícolas, los futuros del algodón en el ICE continúan con la caída iniciada el 2 de abril, cayendo un 1,7% hoy. Los precios del trigo y el maíz en la CBOT suben ligeramente, con un rango de entre el 0,2% y el 0,3% hoy.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.