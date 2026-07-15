El tráfico en el estrecho de Ormuz sigue por los suelos

Las tensiones geopolíticas y la búsqueda de rutas alternativas provocan un desvío masivo de buques cisterna, encendiendo las alarmas en los mercados energéticos globales. El estrecho de Ormuz, considerado históricamente como la arteria más crítica para el suministro mundial de petróleo, está experimentando una reducción sin precedentes en su flujo de navegación. Además, a pesar de que parte del tráfico se había recuperado gracias a la tregua, con su ruptura se ha vuelto a desplomar. ¿Qué está pasando?

Un desvío estratégico hacia rutas más seguras

La prima de seguro por riesgo de guerra ha alcanzado costes prohibitivos para las compañías marítimas, obligando a las flotas comerciales a buscar alternativas más costosas en tiempo, pero sustancialmente más seguras. Sin embargo, las alternativas son limitadas y el petróleo sigue sin fluir como antes de la guerra. Esto sigue impactando en el precio del crudo, y aunque el brent esté cotizando hoy en los 84 dólares, no podemos descartar que se vuelva a dirigir a los 100 dólares.

¿Cuándo se recuperará el tráfico en el estrecho de Ormuz?

Por otro lado, el tráfico en el propio estrecho de Ormuz sigue constreñido. Con la tregua los buques empezaron a animarse, pero con esta nueva escalada de tensiones es muy probable que los buques no fluyan hasta que haya una alta seguridad de que se ha alcanzado un acuerdo de paz.

El problema es que aunque Trump diga que el estrecho está abierto, eso no es suficiente. Las empresas de transporte, al igual que las aseguradoras, tienen que tener una alta certidumbre de que no van a sufrir ataques. De hecho, incluso aunque ahora se llegara a un acuerdo de paz, debido a la complejidad de las tensiones y la fragilidad en las relaciones de Estados Unidos, Israel e Irán, es muy probable que el tráfico tardara en reestablecerse al 100%.