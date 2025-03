El USD/JPY se mueve tras la decisión del Banco de Japón

El Banco de Japón (BoJ) ha mantenido su tipo de interés clave en el 0,5%, el más alto en 16 años, tras su última subida en enero. El banco afirmó que podría aumentar el tipo cada seis meses, dependiendo de la situación económica. El Banco de Japón pone el foco en la guerra comercial El comunicado del BoJ subrayó la incertidumbre económica, especialmente en el contexto de la política comercial global, que parece ser la prioridad para los banqueros del BoJ. Por otro lado, no faltan las posturas moderadas, ya que los miembros del banco central estiman que la inflación subyacente alcanzará el objetivo del Banco de Japón en unos 18 meses. La economía japonesa se está recuperando moderadamente, en respuesta al aumento de los costes del arroz, que ejerce una presión generalizada sobre los precios. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, la geopolítica está siendo la principal razón para posponer un mayor ajuste. Las tensiones comerciales ensombrecen las perspectivas de exportación de Japón, y aún no está claro si los consumidores japoneses aumentarán sus compras tras los aumentos de los salarios. Las exportaciones de Japón aumentaron un 11,4% en febrero con respecto al año anterior, pero los pedidos de maquinaria —un indicador clave del gasto de capital del país— cayeron un 3,5% en enero. El Banco de Japón (BoJ) tendrá en cuenta estos datos en una revisión trimestral de sus previsiones de crecimiento y precios en su próxima reunión de política monetaria, que tendrá lugar del 30 de abril al 1 de mayo, la cual será crucial para determinar el momento y el ritmo de las nuevas subidas de tipos. Kazuo Ueda, el principal banquero del BoJ, tiene opiniones contradictorias sobre el futuro. El banquero cree que la incertidumbre en torno a la economía japonesa sigue siendo alta y se debe principalmente a las tendencias en la política comercial global. El fuerte impulso a los aumentos salariales se está extendiendo a las empresas más pequeñas, por lo que es esencial seguir de cerca sus cambios y su posible impacto en los niveles de precios. El USD/JPY sufre volatilidad El par USD/JPY está experimentando una mayor volatilidad hoy tras la decisión del Banco de Japón y las declaraciones de Ueda. Actualmente, las subidas iniciales del par se han frenado y se observan caídas intradía. Curiosamente, esta reversión se está produciendo en el límite superior del canal bajista a medio plazo del par. Fuente: Plataforma de XTB

