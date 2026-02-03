El índice indio recupera potencial: tras meses de rezago, las valoraciones más atractivas y el nuevo escenario comercial refuerzan la tesis de inversión a medio y largo plazo.

Nuevo impulso macro y geopolítico: la reducción de aranceles con EE. UU., junto a acuerdos con Europa y Reino Unido, mejora el crecimiento, la estabilidad y el atractivo de India para el capital extranjero.

India ha dado un paso clave para recuperar la confianza de los mercados internacionales tras el anuncio de un acuerdo comercial con Estados Unidos, un movimiento que ha sido recibido de forma muy positiva por los inversores. El pacto no solo alivia las tensiones comerciales acumuladas en los últimos meses, sino que refuerza el papel del país como uno de los grandes beneficiarios del nuevo orden geopolítico y de la reconfiguración de las cadenas de suministro globales.

La reacción del mercado ha sido inmediata: el índice Nifty 50 registró una fuerte subida del 5% en la primera sesión tras el anuncio, mientras que la rupia protagonizó su mayor avance diario en más de tres años. ¿Es esta la señal para invertir en India?

Un acuerdo que mejora el contexto macro y el sentimiento inversor

El pacto entre Nueva Delhi y Washington contempla una reducción significativa de los aranceles estadounidenses sobre productos indios, desde el 50% hasta el 18%, además de la retirada de medidas adicionales ligadas a las importaciones de energía. Como parte del acuerdo, India se ha comprometido a reducir progresivamente sus compras de petróleo ruso, aumentando a cambio la adquisición de energía procedente de Estados Unidos y otros proveedores occidentales.

Aunque los detalles finales aún deben concretarse, el mensaje político y económico es claro: ambas potencias buscan recomponer su relación estratégica y reforzar su alineación geopolítica.

Este giro tiene varias implicaciones relevantes para India:

Mejora de la competitividad exportadora , especialmente en sectores intensivos en mano de obra como textiles, joyería y manufacturas.

, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como textiles, joyería y manufacturas. Impulso a la inversión extranjera, en un momento en el que muchas multinacionales buscan alternativas a China.

en un momento en el que muchas multinacionales buscan alternativas a China. Mayor estabilidad macroeconómica, con una moneda más fuerte, menor incertidumbre geopolítica y menor presión inflacionaria a medio plazo.



Además, este acuerdo con Estados Unidos no llega de forma aislada. India ha acelerado en los últimos meses su estrategia de apertura comercial, firmando acuerdos de libre comercio con el Reino Unido y con la Unión Europea, lo que refuerza su integración en las principales rutas comerciales globales y reduce el riesgo de dependencia de un solo socio.

La combinación de pactos con Estados Unidos, Europa y Reino Unido, junto con el reposicionamiento energético de India, sitúa al país en una posición especialmente favorable dentro del nuevo equilibrio económico y geopolítico global.

¿Por qué el índice indio vuelve a ser una oportunidad de inversión?

Desde el punto de vista bursátil, el mercado indio había quedado rezagado frente a otros emergentes en los últimos trimestres, en parte por la incertidumbre comercial y el impacto de los aranceles. Este contexto ha generado valoraciones más atractivas, justo cuando el escenario político y económico empieza a despejarse.

Los principales argumentos a favor del índice indio son:

Crecimiento económico sólido , con previsiones de PIB por encima del 7% anual.

, con previsiones de PIB por encima del 7% anual. Reforzamiento del papel de India como alternativa a China , ahora respaldado por acuerdos con Estados Unidos, la UE y Reino Unido.

, ahora respaldado por acuerdos con Estados Unidos, la UE y Reino Unido. Sectores clave bien posicionados, como financieros, infraestructuras, tecnología y consumo interno.

Reducción del riesgo geopolítico, uno de los factores que más había penalizado al mercado en los últimos meses.

Aunque a corto plazo pueden producirse episodios de volatilidad hasta que se concreten todos los detalles de los acuerdos, el escenario de fondo es claramente más favorable que hace solo unas semanas. Para el inversor a medio y largo plazo, India vuelve a perfilarse como uno de los mercados emergentes con mejor combinación entre crecimiento, diversificación y estabilidad.

¿Cómo invertir con XTB en India?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs que replican el comportamiento del índice del país, como el MSCI India bajo el símbolo QDV5.DE.