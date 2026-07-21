Aunque toda la atención de los mercados sigue centrada en la evolución del precio del petróleo, el verdadero foco de preocupación está desplazándose hacia el denominado "crack spread" o margen de refino, es decir, la diferencia entre el precio del crudo y el de los combustibles refinados como la gasolina o el diésel. Este diferencial se ha disparado hasta superar los niveles registrados durante la crisis energética de 2022, reflejando que el principal cuello de botella ya no es la disponibilidad de petróleo, sino la limitada capacidad para transformarlo en productos finales.

La vulnerabilidad de las reservas de petróleo plantea problemas para el mercado energético

La combinación de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha reducido la capacidad mundial de refinación y las exportaciones de diésel ruso, junto con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que mantiene parcialmente paralizadas varias refinerías de Oriente Medio, ha provocado una desconexión entre un mercado de crudo relativamente bien abastecido y otro de combustibles con una oferta insuficiente. A ello se suma que las refinerías estadounidenses ya operan cerca del 97% de su capacidad, dejando muy poco margen para compensar posibles interrupciones del suministro.

Además, la situación llega en un momento especialmente delicado para el mercado energético. Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos se encuentran en niveles significativamente inferiores a los registrados hace apenas unos años y la capacidad excedentaria de la OPEP se ha reducido de forma considerable. A esto se suman las dudas sobre China. Se calcula que la falta de demanda durante el conflicto permitió un precio entre 10 y 15 dólares por barril de petróleo más barato.

Esto implica que cualquier interrupción prolongada del suministro, especialmente si afecta al estrecho de Ormuz o a las exportaciones desde Oriente Medio, tendría un impacto mucho más acusado que en episodios anteriores.

Los combustibles refinados pueden convertirse en el principal riesgo para la inflación

La consecuencia es que los consumidores continúan pagando precios elevados en las gasolineras incluso cuando el petróleo corrige parte de sus subidas. Este fenómeno también preocupa a los mercados financieros, ya que unos combustibles persistentemente caros reducen la renta disponible de los hogares, presionan la inflación y pueden terminar afectando al consumo y al crecimiento económico.

El riesgo es especialmente relevante porque los bancos centrales comenzaban a confiar en que la energía dejara de ser uno de los principales motores de la inflación. Sin embargo, si los precios de la gasolina y el diésel continúan subiendo por la falta de capacidad de refinación, el proceso de desinflación podría ralentizarse e incluso obligar a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo del previsto.

Para los inversores, esto supone ampliar el foco más allá de la cotización del Brent. En las próximas semanas será igual o incluso más importante seguir la evolución de los márgenes de refino, la utilización de las refinerías, los inventarios de gasolina y diésel y cualquier noticia relacionada con el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz o el Mar Rojo. Si el cuello de botella en el refino persiste, el impacto económico podría sentirse antes en las gasolineras que en el propio precio del petróleo, convirtiendo a los combustibles refinados en uno de los principales riesgos para la inflación y para los mercados financieros durante los próximos meses.