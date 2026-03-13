El viernes macro deja un mensaje claro: Europa pierde fuerza

El final de la semana en los mercados europeos trae un amplio conjunto de publicaciones macroeconómicas que dibujan una imagen mixta de la economía de la región al inicio del año.

La sesión de hoy en las bolsas europeas transcurre en un ambiente inusualmente calmado, con los inversores adoptando una postura cautelosa antes del fin de semana.

Entre los datos clave se encuentran el PIB y la producción industrial del Reino Unido, cifras de inflación de varias economías europeas y la producción industrial del conjunto de la eurozona.

La mayoría de los principales índices europeos se mantienen cerca de los niveles de cierre de ayer. El DAX alemán y el FTSE 100 británico se mueven cerca de sus puntos de referencia, mientras que el CAC40 francés cae más de un 0,1%. En el otro extremo, el IBEX español gana más de un 0,3%.

Las bolsas europeas cierran la semana con calma tensa y datos macro mixtos

Reino Unido: La economía prácticamente se estancó en enero. El PIB se mantuvo sin cambios mes a mes en 0,0% frente al 0,2% esperado, aunque el crecimiento interanual fue del 0,8%. La producción industrial cayó un 0,1% mensual, subrayando la fragilidad persistente del sector a pesar de un ligero repunte en la manufactura. La balanza comercial sorprendió positivamente, con el déficit reduciéndose a 14.450 millones de GBP.

La economía prácticamente se estancó en enero. El PIB se mantuvo sin cambios mes a mes en 0,0% frente al 0,2% esperado, aunque el crecimiento interanual fue del 0,8%. La producción industrial cayó un 0,1% mensual, subrayando la fragilidad persistente del sector a pesar de un ligero repunte en la manufactura. La balanza comercial sorprendió positivamente, con el déficit reduciéndose a 14.450 millones de GBP. Suecia: El desempleo subió al 8,8% en febrero desde el 8,6% previo. Los datos sugieren un mercado laboral debilitándose y una actividad económica que sigue siendo débil.

El desempleo subió al 8,8% en febrero desde el 8,6% previo. Los datos sugieren un mercado laboral debilitándose y una actividad económica que sigue siendo débil. Rumanía: La inflación se moderó al 9,3% interanual en febrero desde el 9,6% previo, manteniéndose como una de las más altas de la región. La producción industrial cayó un 3,3% mensual en enero, muy por debajo de las expectativas, señalando una desaceleración notable del sector.

La inflación se moderó al 9,3% interanual en febrero desde el 9,6% previo, manteniéndose como una de las más altas de la región. La producción industrial cayó un 3,3% mensual en enero, muy por debajo de las expectativas, señalando una desaceleración notable del sector. Hungría: La producción industrial subió un 1,5% mensual en enero, pero sigue cayendo un 2,5% interanual. Los datos apuntan a un rebote a corto plazo tras la debilidad previa en la manufactura.

La producción industrial subió un 1,5% mensual en enero, pero sigue cayendo un 2,5% interanual. Los datos apuntan a un rebote a corto plazo tras la debilidad previa en la manufactura. Francia: Los datos finales confirmaron un crecimiento moderado de la inflación en febrero. El IPC se situó en el 0,9% interanual y el HICP en el 1,1% interanual, reflejando presiones de precios muy contenidas en la segunda mayor economía de la eurozona.

Los datos finales confirmaron un crecimiento moderado de la inflación en febrero. El IPC se situó en el 0,9% interanual y el HICP en el 1,1% interanual, reflejando presiones de precios muy contenidas en la segunda mayor economía de la eurozona. Eslovaquia: La inflación se moderó al 3,7% interanual en febrero desde el 4,0% previo, confirmando la disminución gradual de las presiones inflacionarias.

La inflación se moderó al 3,7% interanual en febrero desde el 4,0% previo, confirmando la disminución gradual de las presiones inflacionarias. España: Las cifras finales confirmaron una inflación estable en el 2,3% interanual según el IPC y del 2,5% interanual según el HICP, cerca del objetivo del BCE.

Las cifras finales confirmaron una inflación estable en el 2,3% interanual según el IPC y del 2,5% interanual según el HICP, cerca del objetivo del BCE. Polonia: La inflación del IPC en febrero se situó en el 2,1% interanual, en línea con las estimaciones previas, confirmando una dinámica de precios cercana al objetivo del banco central.

La inflación del IPC en febrero se situó en el 2,1% interanual, en línea con las estimaciones previas, confirmando una dinámica de precios cercana al objetivo del banco central. Italia: La producción industrial cayó un 0,6% mensual en enero, muy por debajo de las expectativas de un repunte, subrayando la debilidad persistente del sector manufacturero.

La producción industrial cayó un 0,6% mensual en enero, muy por debajo de las expectativas de un repunte, subrayando la debilidad persistente del sector manufacturero. Eurozona: La producción industrial cayó un 1,5% mensual y un 1,2% interanual en enero, muy por debajo de las expectativas del mercado. Los datos ponen de manifiesto una clara desaceleración de la actividad industrial en toda la región al inicio del año.

La moderación inflacionaria abre la puerta a un BCE más dovish si la industria sigue deteriorándose

Las publicaciones de hoy apuntan a una debilidad continuada del sector industrial europeo junto con una actividad económica moderada en general, con presiones inflacionarias que se reducen gradualmente en varias economías.

Este contexto podría apoyar un escenario de mayor relajación monetaria en Europa en los próximos trimestres, especialmente si la debilidad industrial comienza a afectar al conjunto de la economía. Mucho dependerá también de la evolución geopolítica en Oriente Medio.

Una desescalada del conflicto podría llevar a precios del petróleo por debajo de los 100 USD por barril, reduciendo aún más las presiones inflacionarias y mejorando las perspectivas para la economía europea.