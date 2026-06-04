¿Toma de beneficios o corrección? Wall Street busca respuestas

Tras la apertura de la sesión del jueves en Wall Street, el sentimiento se mantiene cauto y mixto. Los inversores tratan de determinar si la caída del 0,7% del S&P 500 del miércoles, que puso fin a una racha de nueve sesiones al alza, fue simplemente toma de beneficios o el inicio de una corrección más profunda. La sesión de hoy está marcada principalmente por datos laborales más suaves, presión sobre valores de IA y semiconductores, y riesgos geopolíticos persistentes.

Datos macro: señales de enfriamiento en el mercado laboral

El último informe de solicitudes de desempleo mostró un panorama algo más débil:

Las solicitudes iniciales aumentaron en 13.000 hasta 225.000 , frente a expectativas de un descenso hacia 212–213k.

Es la lectura más alta desde principios de febrero y apunta a un enfriamiento gradual del mercado laboral.

Las solicitudes continuadas se situaron en 1,777 millones, ligeramente por debajo de la semana anterior.

Los datos apoyan la narrativa de un mercado laboral más suave, pero no lo suficiente como para cambiar de forma decisiva las expectativas de la Fed hacia un recorte rápido de tipos. Al mismo tiempo, los precios elevados del petróleo siguen representando un riesgo inflacionario.

Nasdaq 100: rotación bajo la superficie

Tras la campana de apertura, el Nasdaq 100 muestra una clara selectividad. Las megacaps más grandes se mantienen relativamente estables, mientras que la presión se concentra en valores ligados a IA y semiconductores.

Broadcom cae un 14,37%, siendo el mayor lastre del índice.

Otros descensos destacados:

CrowdStrike -9,97%

Micron -7,23%

ARM -6,94%

Marvell -5,88%

AMD -5,36%

Lam Research -3,99%

Al mismo tiempo, varias megacaps permanecen en positivo:

Nvidia +0,18%

Apple +0,40%

Microsoft +0,88%

Alphabet +1,13%

Meta +2,22%

Un mapa de calor ponderado por capitalización muestra que no se trata de una venta masiva generalizada en tecnología. La presión se concentra en las operaciones más saturadas de IA y semiconductores, mientras que las megacaps ayudan a estabilizar el índice.

Ganadores y perdedores

En el lado positivo, los inversores favorecen valores más defensivos o con menor exposición directa al tema de la IA.

Principales ganadores del Nasdaq 100:

Vertex Pharmaceuticals +3,07%

Thomson Reuters +2,93%

Automatic Data Processing +2,59%

Copart +2,47%

Booking Holdings +2,47%

Meta Platforms +2,22%

MercadoLibre +2,22%

En el lado negativo, los valores tecnológicos dominan claramente, especialmente los ligados a semiconductores y a la IA. Muchos de ellos mantienen retornos de 12 meses muy fuertes, por lo que el movimiento de hoy parece más toma de beneficios agresiva y reajuste de expectativas que un cambio de tendencia.

Valores en foco

Broadcom es el principal catalizador negativo de la sesión. A pesar de presentar ingresos récord, su previsión de ventas de chips de IA se consideró demasiado conservadora frente a las expectativas extremadamente altas del mercado.

CrowdStrike cae casi un 10%. Aunque elevó su guía anual, los inversores se centran en el aumento de costes operativos vinculados a infraestructura de IA.

Micron, ARM, Marvell, AMD y Lam Research también están bajo presión, señalando una corrección más amplia en el espacio de IA y semiconductores tras fuertes subidas este año.

PVH Corp. cae tras recortar su previsión anual, citando tensiones geopolíticas y el conflicto con Irán como factores que afectan a las cadenas de suministro.

Lululemon presentará resultados tras el cierre. El mercado de opciones descuenta un movimiento de alrededor del 9,4%, lo que indica expectativas de volatilidad elevada.

MicroStrategy y Coinbase siguen bajo presión junto con la caída de Bitcoin hacia el rango 62.500–64.000 USD.

Stocks in Focus

Broadcom is the session's primary negative catalyst. Despite reporting record revenue, its AI chip sales outlook was viewed as too conservative relative to the market's exceptionally high expectations.

La OPV de SpaceX acapara la atención

El mercado primario sigue centrado en las informaciones sobre la posible OPV de SpaceX. Según fuentes del mercado, la compañía de Elon Musk fijaría un precio de 135 USD por acción. La operación podría recaudar entre 74.400 y 75.000 millones USD, implicando una valoración total de 1,75–1,77 billones USD.