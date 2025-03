El yuan se debilita frente al dólar

El yuan chino se está debilitando frente al dólar estadounidense, y se está recuperando del límite inferior de su consolidación en respuesta al regreso de las presiones deflacionarias en China. La última lectura del IPC vuelve a poner de relieve el problema de la débil demanda en China, que en medio de una nueva guerra comercial y tecnológica con Estados Unidos, está estimulando la producción mucho más allá de la capacidad de absorción del mercado interno. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La deflación y la guerra comercial están impactando en el yuan El IPC en China cayó un 0,7% interanual en febrero, superando las expectativas del mercado de una caída del 0,4% (anterior: +0,5%). Esta sorpresa negativa provocó caídas del yuan en casi un 0,4%, tras un período de apreciación del yuan impulsado por la suavización (o desaparición) de la política arancelaria de Donald Trump. El entusiasmo por las acciones chinas ha disminuido drásticamente hoy. El papel del mercado interno como motor del crecimiento en China ha aumentado significativamente tras la implementación de los aranceles estadounidenses del 20%, mientras que la incertidumbre geopolítica requiere que el Banco Popular de China (PBOC) adopte una postura más conservadora para estabilizar el yuan en medio de crecientes barreras comerciales. Además, el banco central chino puede retrasar una mayor flexibilización monetaria para fortalecer la posición negociadora de China frente a Estados Unidos y proteger a la economía de nuevos shocks. Esto sugiere que la carga del estímulo del lado de la demanda probablemente se trasladará a la política fiscal, que en los últimos años se ha centrado principalmente en medidas del lado de la oferta. La venta masiva de yuanes de hoy se produce a pesar de la reducción de la brecha entre los rendimientos de los bonos estadounidenses y chinos a 10 años. La venta masiva de bonos chinos refleja las sólidas expectativas de crecimiento a largo plazo entre los inversores y un creciente apetito por el riesgo. Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

