¿Permitirá Trump a Repsol cobrar su deuda?

Las acciones de Repsol están cayendo hoy más de un 3% y los inversores empiezan a ver la situación en Venezuela más como un obstáculo que como algo positivo para la compañía española. De hecho, se comienza a dudar sobre si las deudas de Venezuela con Repsol se cobrarán al mismo ritmo que se estaba haciendo o por el contrario se retrasarán.

Trump podría frenar el cobro de la deuda de Repsol en Venezuela

Repsol otorgó una línea de crédito en 2016 a PDVSA por importe hasta 1.200 millones de euros, de la que a cierre de 2024 la empresa estatal venezolana debía unos 369 millones de euros. Además, través de Cardón IV y junto a la italiana ENI, Repsol proporciona alrededor del 33% del gas que se consume en el país latinoamericano. Sin embargo, ante las dificultades financieras del país Repsol estaba cobrando sus deudas con la exportación de petróleo. Esto cambió el año pasado, cuando Trump prohibió a las compañías que operaban en el país que siguieran exportando crudo como medida de presión sobre el país.

A cierre del 2024, tenía una exposición patrimonial de algo más de 500 millones de euros, aunque las inversiones son bastante mayores y en esa cifra hay que tener en cuenta que se hace una valoración conforme a los riesgos del país. Por tanto, Repsol se jugaría mucho más que eso y la propia ENI cifra la deuda a cobrar en 2.100 millones de euros, por lo que se estima que Repsol estaría pendiente de una deuda similar. En cualquier caso, en el contexto actual, se pensaba que el control de Estados Unidos permitiría a Repsol incluso acelerar los cobros. Pero parece que las intenciones de Trump son dar prioridad a las empresas de Estados Unidos, lo que podría retrasar los cobros de las compañías europeas y dejar a la española fuera de un pastel que es muy goloso. Esto sería un duro varapalo, teniendo en cuenta los años que lleva operando en el país.

Según apunta Repsol en su informe anual, esta línea de crédito (que es una de las partidas pendientes de cobrar) está sujeta a la Ley del Estado de Nueva York y las disputas que pudieran surgir se someterían a arbitraje en París conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Es decir, aunque Repsol debería cobrar sus deudas e incluso con Trump al mando esto debería ser más fácil, el proceso podría llevar bastante tiempo.

Las acciones de Repsol suben un 0,5% en este 2025.

