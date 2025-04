Desde hoy, ya no pagar谩s nada por cambiar divisas 驴Viajas por Semana Santa? 驴O planeas ya tus vacaciones de verano? 隆Est谩s de suerte! Dado que cada vez m谩s Clientes utilizan el eWallet y su tarjeta multidivisa virtual para sus pagos diarios en Espa帽a y por todo el mundo, en XTB聽hemos decidido eliminar la comisi贸n por cambio de divisas聽 del 0,5% para dejarla en un 0% . Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil De esta forma, podr谩s seguir usando tu聽eWallet sabiendo que tienes la tarjeta m谩s econ贸mica para hacer pagos en diferentes divisas o retirar dinero en cajeros de todo el mundo, sin pagar de m谩s. 隆Se convertir谩 en tu compa帽era de viaje perfecta! Adem谩s, si a煤n no la has creado 隆la puedes configurar en tan solo 5 minutos! Mucho m谩s que una tarjeta de d茅bito virtual La eliminaci贸n de la comisi贸n por cambio de divisas no es el 煤nico beneficio del que podr谩s disfrutar con tu eWallet de XTB. Adem谩s de todo ello podr谩s. Enviar聽y聽 recibir聽transferencias nacionales e internacionales 聽de forma r谩pida, gratuita y completamente segura.

. Todo esto sin pagar comisiones, ya que tanto el servicio de eWallet como la tarjeta de d茅bito virtual son totalmente gratuitos聽聽 Y esto es solo el comienzo, muy pronto anunciaremos m谩s ventajas y servicios para el eWallet. 隆No te pierdas nada! Pincha en el icono de la tarjeta en la esquina superior derecha de la pesta帽a "Cartera" y accede a todas sus ventajas. 聽 聽 聽 La tarjeta la emite DiPocket UAB con licencia de Mastercard, una entidad de dinero electr贸nico registrada por el Banco de Lituania.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.