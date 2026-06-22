🔴En directo: ¿Giro de timón en la Fed?

Conclusiones clave El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, elimina la orientación prospectiva de los comunicados del FOMC e indica una reestructuración profunda en el formato de presentación de las proyecciones económicas.

Las previsiones del mercado descuentan hasta 1,6 subidas adicionales de tipos para finales de 2026, catapultando el índice ponderado del dólar por encima de su promedio de los últimos dos años.

La emisión de deuda global corporativa vinculada a la infraestructura de IA se duplicará en 2026 hasta alcanzar los 570.000 millones de dólares, erosionando los balances de hiperescaladores como Oracle y Amazon.

El acuerdo firmado entre Washington y Teherán decreta un alto el fuego permanente, la reapertura comercial del estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la región.

¡Giro absoluto en el tablero macroeconómico global a finales de junio de 2026! La Reserva Federal estrena una era de cambios estructurales bajo el mando de Kevin Warsh, quien ha dinamitado las reglas tradicionales eliminando la "orientación prospectiva" y forzando un sesgo belicista que sitúa la estabilidad de precios por encima de cualquier consideración sobre el empleo. En Wall Street, desvelamos las alarmantes cifras de la carrera armamentística tecnológica: las grandes firmas de computación en la nube gastarán unos 760.000 millones de dólares en IA este año, invirtiendo entre 5 y 9 dólares por cada dólar ingresado, lo que ha desatado una oleada de emisiones de deuda corporativa sin precedentes. Analizamos en profundidad las implicaciones del controvertido acuerdo bilateral de alto el fuego entre la Administración Trump e Irán que reabre el estrecho de Ormuz e impacta de lleno en la curva de futuros del petróleo. Además, diseccionamos la dualidad económica estadounidense (con ventas minoristas al alza y el sector inmobiliario resintiéndose), la decisión de mantener tipos en el Reino Unido y el laberinto del yen japonés frente a un dólar en máximos locales. ¡Repasamos el crucial calendario de los PMIs de junio!

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.