- La FED celebra hoy su penúltima reunión del año.
- El mercado anticipa un nuevo recorte de 25 puntos básicos.
- ¿Terminará la FED su programa de QT?
Nueva reunión de la FED. El banco central de Estados Unidos y uno de los organismos económicos más importantes del mundo celebra hoy su penúltima reunión del año en un contexto marcado por los últimos acercamientos entre Estados Unidos y China, que han rebajado tensiones tras las amenazas vertidas a comienzos de mes.
Tras su última reunión, en la que la Reserva Federal llevó a cabo su primer recorte de tipos del año, el mercado da por hecho que el organismo presidido por Jerome Powell acometerá hoy una nueva reducción de 25 puntos básicos, lo que situará los tipos de interés de Estados Unidos entre el 3,75% y el 4%. La atención de los inversores, que prácticamente están descontando el movimiento, se centrará en la rueda de prensa posterior a la reunión, en la que esperan descubrir nuevas pistas sobre el rumbo que tomará la FED de cara a finales de año. ¿Cumplirá la FED con las expectativas? ¿Habrá indicios de nuevos recortes? ¿Y qué impacto tendrá en los mercados?
Descúbrelo en este seminario especial con nuestro analista, Manuel Pinto, en el que seguiremos en directo la nueva reunión de la FED.
