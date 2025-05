Esta acción se beneficiará de la crisis en Estados Unidos

La confianza del consumidor en Estados Unidos está en niveles mínimos de los últimos años. Tanto si miramos el índice de confianza del consumidor de The Conference Board (peor dato desde 2020) como si nos fijamos en el índice elaborado por la Universidad de Michigan (peor dato desde 2022). De hecho, estamos en unos niveles donde el consumidor claramente está descontando una recesión. En ese escenario, las acciones de Dollar Tree, una cadena de supermercados de descuentos, podrían verse muy beneficiadas. ¿Qué es Dollar Tree? Ante contextos económicos complicados y caídas en la confianza del consumidor, este último suele reducir sus gastos al mínimo posible. Por ello, las cadenas de supermercados de descuentos pueden verse muy beneficiadas. Dentro del sector, nos encontramos con que Dollar Tree es una de las cadenas con mayor potencial en esta situación. Dollar Tree cuenta con más de 8.600 tiendas ubicadas en zonas periféricas de Estados Unidos donde ofrece una amplia gama de productos básicos. Ofrece desde papel higiénico, hasta productos congelados. Sus precios son fijos y se ubican en los 1,25 dólares, 3 dólares y 5 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dollar Tree en el lugar indicado Dollar Tree tiene una alta penetración en las clases medias y bajas de Estados Unidos, pero se puede beneficiar de consumidores que busquen reducir la factura de la compra acudiendo a sus locales para bienes concretos. Entre tanto, Dollar Tree lleva 4 años incrementando sus ingresos comparables, con tan solo un trimestre desde 2021 en el que se registró una ligera caída de esta métrica. Esto se ha debido al incremento del tráfico, sobre todo en 2023 y 2024, así como a incrementos del ticket medio. Lo más reseñable es que sus ingresos crecieron más que los del mercado tanto en 2023 como en 2024, al igual que el volumen de unidades vendidas. Por su parte, las ventas por pie cuadrado se estabilizaron en los 232$ en 2024, pero se ha incrementado a razón de un 3% anualizado desde 2019. Para este 2025 podemos estimar unos beneficios por acción de 5,3 dólares, lo que aplicándole un múltiplo de 18 veces, en línea con el resto del sector, nos da un precio objetivo de unos 95,4 dólares la acción. Esto supondría un potencial de algo más del 5% desde los precios actuales. ¿Cómo comprar acciones de Dollar Tree? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Dollar Tree para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.