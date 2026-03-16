La incertidumbre sobre cuánto durará el conflicto de Oriente Medio sigue presente, pero Israel nos puede haber dado una pista real de cuánto esperan las autoridades que dure. La relevancia de esto es máxima, ya que mientras más dure la guerra, mayor será el impacto económico a nivel mundial por culpa de las subidas de los precios de la energía. ¿Qué nos dice Israel?

Israel marca el camino

Aunque esta fecha no debemos darla por 100% buena, si que puede ser una orientación. Autoridades de Israel dicen que tienen planes detallados para al menos otras 3 semanas más de guerra. Es decir, uno de los 3 implicados en el conflicto está dando por hecho de que podría durar al menos 3 semanas más. Esto no significa que vaya a durar esas 3 semanas, sino que su ejército está preparado para al menos esa duración.

Recordemos que Israel puede ser uno de los más interesados en seguir la guerra, aprovechando el momento para debilitar al máximo posible al probablemente su mayor rival de la región (obviando) y contando con el apoyo de Estados Unidos.

A Estados Unidos no le interesa un conflicto largo

Por otro lado, hay que señalar que a Estados Unidos no le conviene un conflicto largo. Se estima que Estados Unidos está gastando algo menos de 1.900 millones de dólares por cada día de conflicto, a lo que hay que sumarle el aumento de la factura de la compra para los ciudadanos americanos. Los precios de la energía siguen disparados y aunque el petróleo Brent parece estabilizarse en los 100$ el barril, la presión para los consumidores es importante. Además, Trump se enfrenta este año a unas elecciones de medio término que pueden complicarle su mandato si los demócratas se hacen con la mayoría en la cámara de representantes o el senado. Teniendo en cuenta que parte del movimiento MAGA (“Make America Great Again”, en español “Hacer América Grande de Nuevo”) está en contra de que Estados Unidos entre en este tipo de conflictos, si la guerra en Oriente Medio se alarga podría perjudicar a Trump electoralmente.

¿Cómo afectarían 3 semanas más de conflicto a la economía y los mercados?

Otras 3 semanas más de conflicto sin que se intervenga en el estrecho de Ormuz, causaría que los precios del petróleo y del gas pudieran seguir subiendo. De hecho, esto provocaría que el daño para algunas empresas y para los consumidores ya empezara a ser serio, porque los costes del transporte se mantendrían altos durante el tiempo suficiente como para que finalmente se transmitan al resto de la economía. En un conflicto muy breve las empresas podrían asumir gran parte del incremento del coste del transporte, porque es algo que tan solo afectaría a una parte pequeña de su oferta. Sin embargo, si el conflicto dura otras 3 semanas más y el estrecho sigue bloqueado, estamos hablando de un total de más de un mes de guerra y precios de la energía altos. Un mes a estos niveles ya si puede tener un impacto importante que de hecho podría causar cambios en la política monetaria de algunos bancos centrales.

Para las bolsas, esta situación tampoco es buena porque las empresas sufrirán o bien caídas del margen o descensos en el volumen de bienes y servicios vendidos. En este contexto, las petroleras son las mayores beneficiadas porque hay una parte de la demanda que se seguirá manteniendo a pesar de los precios altos, lo que le permitirá conseguir unos beneficios extra que hace algunas semanas no se contemplaba. Por otro lado, el sector defensa también se puede seguir beneficiando del nuevo panorama, con los países aumentando sus inversiones en defensa.

En cualquier caso, estamos ante un conflicto que puede acabar en cualquier momento. Si la guerra se acaba, es muy probable que veamos un repunte de los sectores más perjudicados, como la banca o el turismo, a la vez que los más ligados a la energía y sobre todo petroleras pueden sufrir una corrección.

Por tanto, el inversor debe estar atento a los mercados y aprovechar este tipo de situaciones para tratar de obtener una rentabilidad extra.