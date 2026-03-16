¿Cuáles son los ganadores y perdedores de la guerra en Irán?

La escalada de la guerra de Irán está teniendo un impacto directo en los mercados financieros globales. Como suele ocurrir en los episodios de tensión geopolítica, la incertidumbre reordena rápidamente las prioridades de los inversores y provoca movimientos bruscos entre sectores. Mientras algunos activos se benefician del encarecimiento de la energía o del aumento del gasto en defensa, otros sufren por el aumento de los costes, la caída del consumo o el deterioro de las expectativas económicas.

De hecho, el conflicto ya está generando fuertes movimientos en los mercados: el precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril ante el temor a interrupciones en el suministro en el Golfo Pérsico, una región por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial, lo que ha incrementado la volatilidad en las bolsas y ha reavivado el debate sobre una posible presión inflacionista global.

En este contexto, la guerra en Irán vuelve a dejar un patrón que se repite en muchos conflictos: sectores ganadores y perdedores. Desde compañías energéticas y de defensa que se ven impulsadas por el nuevo entorno geopolítico, hasta industrias más sensibles al ciclo económico como el turismo, el consumo o algunas ramas industriales.

Sectores beneficiados por la guerra en Irán

Defensa

Las empresas de defensa suelen ser uno de los sectores más beneficiados cuando aumentan las tensiones geopolíticas. Los conflictos o el riesgo de guerra suelen traducirse en mayores presupuestos militares por parte de los gobiernos, especialmente en este caso en Estados Unidos.

En este contexto, los drones y los sistemas antidrones están cobrando un protagonismo especial. Los conflictos recientes han demostrado que los drones pueden ser una herramienta relativamente barata pero muy efectiva en el campo de batalla, lo que está impulsando la inversión en tecnologías capaces tanto de desplegarlos como de neutralizarlos. Por ello, esperamos que aumenten los contratos para empresas que desarrollan sistemas de defensa aérea, detección y neutralización de drones, con el objetivo de responder de manera más eficiente a este tipo de amenazas.

Adicional a ello vemos claras divergencias dentro de la OTAN, por lo que esperamos que en Europa los países sigan aumentando su inversión para limitar su dependencia de EEUU que ante sus últimos ataques dialécticos sobre sus aliados puede que no se mantenga durante mucho tiempo en el organismo.

Petroleras

Irán es uno de los grandes productores de petróleo del mundo y cualquier conflicto en la región tiende a generar preocupación sobre posibles interrupciones en el suministro energético. Cuando el mercado percibe riesgo sobre la oferta de crudo, los precios del petróleo suelen subir.

Pero su importancia para el mercado energético va más allá de su propia producción. Irán se sitúa junto al Estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más importantes del sistema energético global, por donde transitan cerca de 20 millones de barriles diarios, aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo.

Cuánto más dure el conflicto más riesgo habrá de problemas de suministros y por tanto los precios del petróleo podrían seguir disparándose. Un escenario en el que el bloqueo actual se prolongue durante tres meses podría impulsar el precio del barril hasta los 150 dólares, lo cual sería duplicar el precio del crudo desde el inicio del conflicto.

Las petroleras se benefician de estos movimientos porque mayores precios del crudo suelen traducirse en mayores márgenes y beneficios. Por eso, en escenarios de tensión en Oriente Medio, el sector energético suele comportarse mejor que el conjunto del mercado.

Renovables

Aunque pueda parecer contradictorio, las energías renovables también pueden beneficiarse indirectamente de tensiones en regiones productoras de petróleo y gas. Cuando los precios de los combustibles fósiles suben o se perciben como más inestables, los gobiernos suelen acelerar políticas de independencia energética.

Esto favorece las inversiones en energía solar, eólica y almacenamiento energético. En Europa especialmente, cualquier crisis energética tiende a reforzar el interés político y económico por reducir la dependencia del petróleo y gas procedente de regiones inestables.

Países con una gran capacidad instalada en renovables, como China, están viendo como sus mercados no sufren tanto como el resto de Asia debido a su mayor dependencia e inversión en renovables. Este fuerte desarrollo del sector actúa como cierto colchón frente a la volatilidad de los combustibles fósiles y puede ayudar a que su economía y sus mercados financieros sean algo más resilientes ante episodios de estrés energético global.

Agricultura

Los conflictos geopolíticos suelen generar volatilidad en los precios de las materias primas, incluidos los productos agrícolas. Las interrupciones en rutas comerciales, el encarecimiento del transporte o los cambios en el comercio internacional pueden presionar al alza los precios de ciertos alimentos.

Además, Oriente Medio juega un papel relevante en la cadena global de fertilizantes. La región exporta cerca del 20% de los fertilizantes a nivel mundial, especialmente productos derivados del gas natural como la urea o el amoníaco. Si las tensiones en la zona afectan a la producción o al comercio de estos insumos, los costes agrícolas podrían aumentar y trasladarse a los precios de los alimentos.

En este contexto, las compañías vinculadas al sector —como productores agrícolas, fabricantes de fertilizantes o empresas de maquinaria agrícola— pueden beneficiarse de mayores ingresos, ya que las materias primas agrícolas tienden a comportarse como activos relativamente defensivos en entornos de inflación o incertidumbre.

Sectores perjudicados por la guerra en Irán

Turismo

El turismo es uno de los sectores más sensibles a la incertidumbre geopolítica. Cuando aumentan las tensiones internacionales o el riesgo de conflicto, los consumidores suelen reducir los viajes, especialmente los de larga distancia, ante un entorno de mayor incertidumbre económica y seguridad percibida.

Además, el encarecimiento del petróleo incrementa los costes del transporte aéreo, lo que puede trasladarse a precios más altos de los billetes y afectar a la demanda. A esto se suma que, si el aumento de los precios energéticos acaba presionando la inflación, los bancos centrales podrían verse obligados a mantener o subir los tipos de interés, lo que tiende a reducir la renta disponible de los hogares.

En este contexto, el consumo discrecional y el ocio suelen verse especialmente afectados, ya que los consumidores tienden a recortar primero en este tipo de gastos, impactando negativamente en aerolíneas, hoteles y otras compañías vinculadas al turismo.

Semiconductores

El sector de semiconductores depende en gran medida de cadenas de suministro globales muy complejas. Cualquier aumento de la tensión geopolítica puede generar incertidumbre en el comercio internacional, el transporte o el acceso a determinados mercados.

En este sentido, Qatar es uno de los mayores productores de helio del mundo, llegando a representar aproximadamente una cuarta parte de la producción global. Este gas es fundamental en la industria de los semiconductores, ya que se utiliza en procesos de fabricación y enfriamiento extremadamente sensibles dentro de las plantas de chips. Por ello, cualquier interrupción en el suministro de helio procedente de la región podría generar tensiones en la cadena de producción de semiconductores a nivel global.

Además, los semiconductores están muy ligados al ciclo económico global. Si un conflicto genera miedo a una desaceleración económica o afecta al comercio internacional, la demanda de chips para electrónica, automóviles o industria puede verse afectada.

Automovilísiticas

Las empresas automovilísticas suelen ser sensibles tanto al ciclo económico como al precio de la energía. Si el petróleo sube con fuerza, aumentan los costes de producción, transporte y logística en toda la cadena del sector.

Además, en contextos de incertidumbre geopolítica los consumidores suelen retrasar decisiones de compra importantes, como la adquisición de un vehículo. A esto se suma que Oriente Medio es también un actor relevante en la producción mundial de aluminio, con países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán o Qatar concentrando cerca del 15-20% de la producción global. El aluminio es un material clave para la industria automovilística, especialmente en vehículos eléctricos y modelos más eficientes por su ligereza. Si las tensiones en la región continúan y los precios del aluminio siguen encareciéndose, los costes de producción del sector podrían aumentar, presionando aún más los márgenes de los fabricantes.

Bancos

El sector bancario suele verse afectado negativamente por episodios de incertidumbre geopolítica, ya que estos tienden a aumentar la volatilidad en los mercados financieros y el riesgo económico. Cuando el entorno macro se deteriora, la actividad crediticia suele desacelerarse y las valoraciones del sector financiero pueden verse presionadas.

Además, este riesgo llega en un momento en el que empiezan a aparecer ciertas tensiones en algunos segmentos del crédito privado. Si el encarecimiento de la energía o nuevas presiones inflacionistas obligarán a los bancos centrales a mantener o incluso subir los tipos de interés, el coste de financiación para empresas y hogares podría aumentar. Esto implicaría refinanciaciones más caras para muchas compañías que emitieron deuda en entornos de tipos bajos, lo que podría traducirse en un incremento de los impagos. Si este deterioro crediticio se extendiera, podría elevar el riesgo para el sistema financiero y generar episodios de mayor estrés en el sector bancario.

Renta fija

La renta fija también podría verse presionada en un escenario de tensiones geopolíticas si estas terminan trasladándose a mayores presiones inflacionistas, especialmente a través del encarecimiento de la energía y de las materias primas. En ese caso, los bancos centrales podrían verse obligados a mantener los tipos elevados durante más tiempo o incluso volver a subirlos, lo que suele provocar caídas en el precio de los bonos existentes.

Además, en el caso de Estados Unidos, el elevado nivel de endeudamiento público y la necesidad constante de emitir nueva deuda para financiar el déficit podrían generar mayor presión en el mercado de bonos. Si los inversores exigen mayores rentabilidades para comprar esa deuda —o si algunos tenedores deciden reducir exposición— los rendimientos de los bonos podrían subir, lo que implica una caída en su precio y un entorno más complejo para los inversores en renta fija.