Oportunidad de inversión y apoyo institucional: Pese a los avances, el sector tecnológico europeo sigue cotizando con descuento frente a EE. UU., lo que está atrayendo nuevo capital en un contexto de mayor respaldo público mediante iniciativas como Apply AI y el Chips Act.

Liderazgo tecnológico europeo: Las compañías tecnológicas europeas están tomando protagonismo en los mercados, impulsadas por la fortaleza del sector de semiconductores. El aumento de la inversión de Taiwan Semiconductors está beneficiando a empresas clave como ASML —que ya alcanza máximos históricos y se consolida como la mayor empresa de Europa— así como a otras firmas como Infineon y STMicroelectronics, ante la expectativa de una recuperación de la demanda industrial y automotriz.

Un nuevo giro de guión se está produciendo en los mercados financieros. Mientras que en 2025 los principales índices mundiales superaron a los americanos por sectores como la defensa o los bancos, en este arranque de año la tendencia continúa pero en este caso cambiando a los protagonistas. En los últimos días, las empresas tecnológicas europeas se consolidan como la industria con mayores avances del Viejo Continente, mientras que en Estados Unidos apenas se mantienen sin cambios.

Las tecnológicas europeas despegan

Parte de estas justificaciones tienen que ver con los resultados de Taiwan Semiconductors. El mayor fabricante de chips por contrato del mundo prevé un aumento de la inversión de capital de aproximadamente el 30 % para 2026, a medida que acelera la expansión de su capacidad tanto en Taiwán como en Estados Unidos. También anticipa que esto se traducirá en un aumento significativo de la inversión de capital durante los próximos tres años, todo lo cual beneficia a sus principales clientes entre los que se encuentra ASML que despunta como la empresa con mayor capitalización bursátil de toda Europa.

Las acciones del fabricante neerlandés de equipos para semiconductores están alcanzando un nuevo máximo histórico, ampliando su subida anual hasta el 24%. Esto ha elevado su capitalización bursátil a aproximadamente 450.000 millones de euros, niveles que solo habían alcanzado el conglomerado de lujo LVMH y la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

Otras compañías tecnológicas como Infineon Technologies y STMicroelectronics, que han estado en declive en los últimos años, han subido alrededor de un 10% a principios de 2026, ya que los inversores prevén que la demanda de chips para automóviles e industriales empiece a resurgir.

Perspectivas del sector tecnológico europeo

Reducir la brecha de innovación se ha convertido este año en uno de los ejes centrales de la política económica del bloque europeo. Aunque muchas de las medidas anunciadas aún permanecen en el ámbito administrativo, ya existen varios programas preparados para ponerse en marcha a corto plazo con el objetivo de reforzar la financiación de la innovación en sectores estratégicos de la Unión Europea, entre los que destacan:

Apply AI – Un plan de ayudas por valor de 1.000 millones de euros destinado a fomentar la investigación, el desarrollo y la implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial. Los recursos se dirigirán principalmente a infraestructuras de IA aplicadas a ámbitos como el diagnóstico médico y el análisis de datos, la industria farmacéutica, la gestión de redes energéticas y la ciberseguridad.

– Un plan de ayudas por valor de 1.000 millones de euros destinado a fomentar la investigación, el desarrollo y la implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial. Los recursos se dirigirán principalmente a infraestructuras de IA aplicadas a ámbitos como el diagnóstico médico y el análisis de datos, la industria farmacéutica, la gestión de redes energéticas y la ciberseguridad. Chips Act – Iniciativa presentada en 2023 con una dotación total de 43.000 millones de euros, cuyo objetivo es elevar la participación de Europa en la producción global de semiconductores hasta el 20% en 2030. Con ello, se pretende fortalecer la autonomía tecnológica del continente y reducir la vulnerabilidad de la cadena de suministro.

A pesar de estos avances, las compañías tecnológicas europeas continúan cotizando con un descuento relevante frente a sus equivalentes estadounidenses, a pesar de contar con balances saneados y modelos de negocio escalables. Este diferencial de valoración, acentuado por años de menor inversión en capital riesgo y una recuperación más lenta tras la pandemia, está comenzando a captar el interés de nuevos inversores.

En un contexto de mayor respaldo público y avances hacia la soberanía digital, esta brecha podría convertirse en una oportunidad estratégica para revitalizar el sector tecnológico europeo y dinamizar la inversión privada.

¿Cómo invertir en las empresas tecnológicas europeas?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del sector tecnológico europeo, como el Stoxx Europe 600 Technology (X8PS.DE). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.