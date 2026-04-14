Meta Platforms está a punto de convertirse en la mayor empresa de publicidad digital del mundo, superando por primera vez a Alphabet. Según estimaciones de Emarketer, Meta alcanzará este año unos 243.000 millones de dólares en ingresos publicitarios netos, ligeramente por encima de los 239.000 millones de Google. Recordad que Meta es una de las empresas que forman parte de nuestra Selección de Ideas para Invertir en Bolsa. Puedes encontrar esta sección pinchando aquí o desde nuestra web en el apartado de formación.

La innovación de Meta tiene efecto

Tal y como explicamos en nuestra Acción del Mes, el crecimiento de Meta está viniendo por el éxito de nuevos formatos como Reels y por el uso de inteligencia artificial, que mejora tanto las recomendaciones como la eficacia de los anuncios. Además, la compañía ha seguido una estrategia de consolidar primero el uso de sus plataformas —como Reels, Threads o WhatsApp— antes de introducir publicidad. Esto ha impulsado con fuerza su negocio, con previsiones de crecimiento superiores al 24%, algo notable dada su escala. Incluso Reels podría generar hasta 50.000 millones de dólares en ingresos en los próximos 12 meses. En el último trimestre el uso de Reels ya se incrementó en un 30% gracias a las recomendaciones basadas en IA, y esto no ha hecho más que empezar.

Los problemas de Alphabet

Por el contrario, Google mantiene su liderazgo en áreas como las búsquedas o YouTube, pero su crecimiento es más moderado. La competencia de Amazon en comercio electrónico está restando cuota a su negocio publicitario en búsquedas, ya que muchos usuarios comienzan directamente ahí sus compras. Además, su cuota en el mercado de anuncios en buscadores en Estados Unidos caerá por debajo del 50% por primera vez en más de una década. A esto se suma la presión de nuevos actores como OpenAI o TikTok, que están cambiando la forma en que los usuarios descubren información. De hecho, tal y como comentamos en la Acción del mes de Alphabet, el negocio de Google Network está abocado a una caída intensa de los ingresos debido al auge de los chatbots e incluso la propia Google ha tenido que introducir AI Mode para al menos retener al usuario.

También influye que parte del negocio de Google, como YouTube Premium, genera ingresos por suscripción pero reduce el número de usuarios expuestos a publicidad, lo que limita su crecimiento en este segmento. En cualquier caso, este movimiento está hecho a conciencia por la propia compañía, ya que una suscripción es un ingreso recurrente, más seguro que la publicidad.

En conjunto, aunque Meta podría tomar el liderazgo, el mercado global de publicidad digital sigue concentrado en pocas manos. Meta, Google y Amazon continúan dominando el sector, con una cuota conjunta superior al 60%, reforzando su posición como los grandes actores del ecosistema publicitario digital

En definitiva, este podría ser un gran año para Meta, aunque los inversores aún no lo ven nada claro.

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