Las redes sociales cada vez están sometidas a una mayor regulación. El ejemplo más claro es Australia, país que desde diciembre de 2025 ha prohibido el acceso a menores de 16 años para proteger la salud mental de los jóvenes.

Este tipo de medidas ha afectado notablemente a empresas como Meta o Snapchat, y parece que las noticias negativas para estas compañías no han frenado, sino que continúan durante este 2026.

De hecho, las acciones de Meta cayeron ayer un 8%, siendo una de las Siete Magníficas con peor rendimiento y acumulando descensos significativos desde máximos.

Meta atraviesa una de sus semanas más complicadas

En apenas unos días, dos jurados distintos han declarado a Meta responsable por daños a menores y por prácticas que fomentan la adicción, mientras en Washington se acelera el impulso político para reformar el marco regulatorio que protege a las grandes plataformas tecnológicas.

A esta presión legal y política se suma una nueva ronda de despidos internos, que agrava la sensación de crisis dentro de la empresa.

Además, el hecho de que estos fallos provengan de jurados estadounidenses, y no de países tradicionalmente más restrictivos como Europa o Australia, marca un precedente peligroso para Meta, que podría enfrentarse a más denuncias similares dentro de su propio territorio.

Dos jurados declaran a Meta responsable por daños a menores y diseño adictivo

La primera derrota llegó en Nuevo México, donde un jurado concluyó que Meta engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas, no protegió adecuadamente a los menores y ocultó riesgos que conocía desde hace años.

La sentencia impone 375 millones de dólares en daños y abre una segunda fase del juicio, prevista para el 4 de mayo, en la que podrían imponerse medidas de enorme impacto, como:

verificación de edad obligatoria

modificación del cifrado de WhatsApp

supervisión de un monitor judicial especializado en seguridad infantil

Pocos días después, un jurado en Los Ángeles declaró a Meta y YouTube negligentes por diseñar productos adictivos para menores. El fallo establece tres millones de dólares en daños compensatorios y otros tres millones en daños punitivos, atribuyendo a Meta el 70% de la responsabilidad y a YouTube el 30%.

La compañía ya ha anunciado que apelará ambos veredictos.

Las acciones de Meta se hunden en 2026

Meta no solo atraviesa una mala racha legal, sino también bursátil. La narrativa del mercado ha cambiado desde 2025, la concentración en las Siete Magníficas se ha erosionado y compañías como Meta ya no se perciben como refugio ni inmunes a una salida generalizada de capital.

Este mal momentum se refleja en su cotización:

–17% desde inicios de año

–30% desde máximos de septiembre de 2025

La rotación del mercado a finales de 2025 y principios de 2026 ha castigado a los grandes valores tecnológicos, dirigiendo los flujos hacia compañías con múltiplos menos exigentes y sectores con mayor atractivo relativo.

Meta se encuentra ahora en un punto clave: debe demostrar a los inversores que su modelo de negocio sigue generando ingresos y validar su estrategia en inteligencia artificial para recuperar la confianza y aspirar a batir máximos de nuevo.

¿El fin de las Siete Magníficas?

Las Siete Magníficas están sufriendo una corrección intensa por la confluencia de varios factores como el aumento del miedo macro, la subida de la volatilidad, el repunte de los rendimientos de los bonos y la percepción de que sus valoraciones estaban demasiado estiradas tras meses de subidas casi verticales.

A esto se suma un giro del sentimiento inversor hacia activos defensivos y un castigo mayor a compañías muy expuestas al ciclo de gasto de la inteligencia artificial o a expectativas de crecimiento extremadamente altas.

Si observamos su rentabilidad en este inicio de año, todas presentan caídas superiores al S&P 500.

La más afectada ha sido Microsoft, castigada por el enorme CAPEX anunciado en sus últimos resultados.

Le sigue Meta, hundida por los problemas legales, y Tesla, afectada por la creciente competencia y la erosión de su cuota de mercado en vehículos eléctricos.

En un segundo escalón se sitúan Amazon y Google, ambas con caídas del 10%, mientras los inversores ponen a prueba la viabilidad de sus estrategias de inteligencia artificial.

Por último, Nvidia y Apple muestran una mayor resiliencia, con descensos inferiores al 10%, demostrando una resistencia relativa al conflicto en Oriente Medio.

Rendimiento de las Siete Magníficas

META US -> -17,05%

MSFT US -> -24,33%

AMZN US -> -10,09%

GOOGL US -> -10,25%

TSLA US -> -17,26%

NVDA US -> -8,18%

Apple -> -7,11%

Cómo comprar acciones de Meta desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Meta Platforms (META.US), una de las mayores compañías tecnológicas del mundo y líder en redes sociales e inteligencia artificial.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Meta sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.