Más allá del comportamiento de las bolsas, una manera que los inversores pueden tener para tantear las expectativas del resto del mercado es observar cómo se están comportando los precios del petróleo. Sin embargo, después de más de un mes de guerra esto también puede llevar a conclusiones erróneas. ¿Qué está descontando el mercado ahora mismo?

Se acerca la hora límite del ultimátum de Trump

Como ya hemos explicado en otros análisis, la hora límite que Trump le impuso a Irán para abrir el estrecho está acercándose (3 de la mañana hora española de esta noche), pero no parece que Irán esté muy dispuesta a abrir el estrecho de Ormuz. Pero más allá de creencias personales, una manera de sentir como está el sentimiento del mercado es mirar a los diferentes activos de inversión. En este caso, observamos el petróleo.

El petróleo no descuenta un gran cambio

El petróleo es el activo más afectado por la guerra en Oriente Medio. Primero, por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20% del suministro global y que ha permanecido prácticamente cerrado (hay cierto flujo diario) desde el 28 de febrero. Segundo, por el ataque a las instalaciones energéticas que se han ido realizando desde el estallido del conflicto. Ambos factores afectan a la oferta global de petróleo y por ello los precios del petróleo se han disparado. En el caso del barril de Brent está en los 114 dólares, aunque el WTI también ha repuntado con fuerza. El asunto es que hoy también están subiendo los precios del petróleo, por lo que más que la apertura del estrecho lo que parece que los inversores esperan es que los ataques en Oriente Medio continúen. Si el mercado descontara la apertura del estrecho, los precios del petróleo deberían caer con fuerza. Pero cuidado, porque hay otra variable importante a tener en cuenta.

¿Siguen siendo fiables los precios del petróleo?

El problema actual con los precios del petróleo es que cuando se pasó a atacar instalaciones energéticas, más que simplemente cerrar el estrecho, los precios ya no solo estaban impactados por la falta de tránsito, sino también por el daño a dichas plantas energéticas. Estos ataques no solo se han concentrado en Irán, sino que el propio país ha contestado atacando instalaciones de otros países en Oriente Medio. Esto provoca que incluso si se acaba la guerra y se abriera el estrecho, los precios del petróleo no volverán a sus niveles pre-guerra, porque la producción no volverá al 100% hasta que se reparen los daños, lo que podrían tardar meses. Es por ello, que la evolución de los precios del petróleo ya no solo siguen el bloqueo de Ormuz, sino también el daño actual y potencial a las instalaciones energéticas de Oriente Medio.

En cualquier caso, no parece que los mercados estén descontando una solución en el día de hoy. Más bien, los inversores vuelven a ver ese TACO trade. Es decir, que Trump volverá de nuevo a echarse atrás.



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