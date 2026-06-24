La fuerte corrección registrada en Corea del Sur ha puesto sobre la mesa una de las grandes preguntas que empiezan a hacerse muchos inversores: ¿hasta qué punto las caídas actuales responden a factores fundamentales y hasta qué punto están siendo amplificadas por la propia estructura del mercado?

Durante los últimos años, el extraordinario auge de la inteligencia artificial, los semiconductores y las compañías tecnológicas ha venido acompañado de un crecimiento sin precedentes de los ETF apalancados. Estos productos han contribuido a acelerar las subidas durante buena parte del rally, pero también pueden convertirse en un factor de inestabilidad cuando el mercado cambia de dirección.

La caída del martes de un 10% del Kospi y las fuertes ventas registradas en compañías como Samsung o SK Hynix han reavivado el debate sobre el impacto de estos vehículos de inversión y su capacidad para amplificar los movimientos del mercado en momentos de tensión.

¿Qué son los ETF apalancados?

Los ETF apalancados son fondos cotizados diseñados para multiplicar los movimientos diarios de un activo o índice. Por ejemplo, un ETF apalancado 2x sobre el Nasdaq busca subir un 2% cuando el índice avanza un 1%, pero también caer un 2% cuando el mercado retrocede un 1%.

Para conseguir este efecto utilizan derivados financieros y deben ajustar continuamente su exposición. Precisamente ahí reside uno de sus principales riesgos. Cuanto mayor es la volatilidad del mercado, mayores son los ajustes que deben realizar para mantener el nivel de apalancamiento prometido a los inversores.

Durante los últimos años, el crecimiento de estos productos ha sido espectacular, especialmente en sectores ligados a la inteligencia artificial, los semiconductores y las compañías tecnológicas de gran crecimiento.

¿Pueden los ETF apalancados provocar más caídas en bolsa?

Según Bloomberg, los ETF apalancados representan ya alrededor de 200.000 millones de dólares en activos, y cada movimiento del 1% en el índice subyacente puede generar cerca de 9.000 millones de dólares de reequilibrio en la misma dirección. Esto convierte a estos productos en un actor cada vez más relevante para la dinámica de los mercados, especialmente en un entorno como el actual, donde los inversores empiezan a descontar que los principales bancos centrales podrían mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo, reduciendo la liquidez disponible y aumentando la volatilidad de las bolsas. Además, las estrategias tecnológicas y de momentum concentran aproximadamente el 85% de estos productos, aumentando la sensibilidad del sector a movimientos bruscos.

Así por tanto, el riesgo no está únicamente en las valoraciones del sector, sino en la propia estructura del mercado. Cuando todos los inversores están posicionados en la misma temática, el problema no aparece mientras los precios suben, sino cuando comienza la salida.

Mientras los precios suben, los ETF apalancados pueden contribuir a impulsar aún más el rally. Sin embargo, cuando comienza una corrección, estos mismos mecanismos pueden acelerar las ventas y aumentar la volatilidad. La reciente caída de Corea ha servido como recordatorio de que la liquidez puede parecer abundante durante las subidas, pero desaparecer rápidamente cuando todos los inversores intentan salir por la misma puerta al mismo tiempo.

¿Cómo invertir en ETF apalancados en XTB?

En XTB, los inversores pueden acceder a diferentes productos de este tipo sobre algunos de los principales índices mundiales.

Por ejemplo, aquellos inversores que busquen una exposición global pueden encontrar productos como el MSCI World 2x Leveraged, diseñado para replicar aproximadamente el doble del movimiento diario del índice MSCI World. Esto significa que si el índice sube un 1% en una sesión, el ETF intentará avanzar cerca de un 2%, aunque también amplificará las pérdidas en caso de caídas.

Para quienes buscan una exposición todavía más agresiva al mercado estadounidense, existen productos como el S&P 500 3x Daily Leveraged, que busca multiplicar por tres la evolución diaria del principal índice bursátil de Estados Unidos.

Sin embargo, es importante recordar que estos productos están diseñados para replicar movimientos diarios y no necesariamente resultados a largo plazo. Debido al efecto de la volatilidad y al reequilibrio diario, su comportamiento durante periodos prolongados puede diferir significativamente del rendimiento multiplicado del índice subyacente.