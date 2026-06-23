El índice bursátil surcoreano KOSPI ha registrado una de las caídas más severas de los últimos años, acercándose al 10% de descenso en muy poco tiempo. Después de protagonizar una espectacular escalada durante gran parte del año, las acciones coreanas han sufrido una brusca corrección provocada por una combinación de factores que ha disparado la aversión al riesgo entre los inversores.

Las caídas de Wall Street hunden al KOSPI

La economía bursátil de Corea del Sur mantiene una fuerte dependencia de los gigantes de los semiconductores y la tecnología. Gracias al auge de la inteligencia artificial y al extraordinario ciclo alcista del sector, el KOSPI había protagonizado un asombroso avance de alrededor del 90% desde comienzos de año, alcanzando incluso una revalorización cercana al 99,25% durante los últimos seis meses.

Sin embargo, el entusiasmo ha dado paso a la cautela. En Wall Street han aumentado las dudas sobre los enormes costes que exige el desarrollo de infraestructuras para la IA. A ello se ha sumado una corrección en las grandes compañías tecnológicas del Nasdaq, lo que ha desencadenado una oleada de ventas en los mercados asiáticos.

Los inversores extranjeros, que representan una parte significativa del capital presente en la bolsa surcoreana, optaron por reducir exposición y asegurar beneficios tras meses de fuertes subidas. El resultado ha sido una intensa presión vendedora que ha llevado al KOSPI a sufrir una de las correcciones más pronunciadas de su reciente mercado alcista.

El temor a las subidas de tipos lastra al sector tecnológico

Los últimos datos de empleo e inflación en Estados Unidos han reavivado las dudas sobre la hoja de ruta de la Reserva Federal (Fed). Los inversores temen que las esperadas bajadas de tipos se retrasen e, incluso, que el organismo se vea obligado a realizar nuevas subidas, manteniendo una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

Este escenario resulta especialmente negativo para las compañías tecnológicas, cuyo crecimiento depende en gran medida del acceso a financiación para acometer grandes inversiones en investigación, desarrollo e infraestructuras. Además, unos tipos de interés elevados aumentan el atractivo de activos considerados más seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense, provocando una salida de capital de mercados emergentes y asiáticos hacia Estados Unidos.

El desplome de los pesos pesados del KOSPI acelera las pérdidas

La corrección del mercado surcoreano estuvo liderada por los dos gigantes que sustentan buena parte del índice KOSPI. Entre ambos representan cerca de la mitad de la capitalización del selectivo, por lo que sus movimientos tienen un impacto decisivo sobre la evolución del mercado.

Durante la sesión, Samsung Electronics se desplomó un 12,31%, mientras que SK Hynix registró una caída aún mayor, del 12,47%. El castigo fue especialmente significativo en el caso de esta última, que recientemente había logrado superar a Samsung en capitalización bursátil, un hito que algunos analistas interpretaron como una señal de exceso de optimismo y posible agotamiento de la tendencia alcista que había impulsado al KOSPI durante los últimos meses.

En el caso de SK Hynix, parte de las ventas se explican por la reacción del mercado a sus planes de ajustar la producción de chips HBM (High Bandwidth Memory), fundamentales para las aplicaciones de inteligencia artificial. La compañía anunció su intención de reducir progresivamente la fabricación de estos productos para centrar recursos en memorias DRAM de mayor margen, una decisión que generó dudas entre los inversores sobre el ritmo de crecimiento futuro de uno de los principales beneficiarios del boom de la IA.

La fuerte corrección de ambos valores terminó desencadenando un efecto dominó sobre el conjunto del mercado, amplificando las pérdidas del KOSPI y alimentando la sensación de que el sector tecnológico surcoreano había alcanzado niveles de valoración difíciles de sostener tras las extraordinarias subidas registradas durante el año.

La fuerte caída del KOSPI refleja cómo la combinación de valoraciones exigentes, incertidumbre sobre la inteligencia artificial, expectativas de tipos de interés elevados y la salida de capital extranjero puede desencadenar correcciones abruptas incluso en los mercados más alcistas. Aunque los fundamentos del sector tecnológico surcoreano siguen siendo sólidos, los inversores parecen haber entrado en una fase de mayor prudencia tras meses de euforia.