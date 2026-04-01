- La posible paz anima a los mercados
- El Ibex 35 se dispara
- Arcelor e IAG lideran la sesión
- Repsol se desploma
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El Ibex 35 se dispara y repunta un 3% ante el optimismo del mercado. Ayer Wall street cerraba en positivo y los mercados empiezan a descontar un final de la guerra anterior a lo previsto. Cualquier declaración de Trump tendrá una gran importancia, pero los inversores ya se están posicionando claramente. De hecho, el Ibex 35 es uno de los índices que más repuntan, dado que también había sido uno de los más castigados.
Empresas que más suben del Ibex 35
La parte alta del Ibex 35 está repleta de valores que vuelan más de un 5%. Estas empresas son también las que habían sufrido un mayor castigo por el conflicto. Arcelor e IAG son sin duda dos de las más afectadas por las subidas de los precios del crudo, por lo que las caídas que ha experimentado el petróleo brent son un alivio. ArcelorMittal es intensiva en energía y produce mayormente en Europa, mientras que el principal coste operativo de IAG es el combustible. Por tanto, ambos valores se benefician de una desescalada. Santander también se había visto afectada por su exposición global al mercado de crédito, que suele deteriorarse ante un aumento de la incertidumbre geopolítica. Además, era la entidad que mejor comportamiento en bolsa estaba teniendo en 2026, por lo que el castigo fue mayor que para el resto.
Empresas que más bajan del Ibex 35
En la parte baja del Ibex 35 tan solo vemos a Repsol, con una caída de casi el 5%. Los precios del petróleo brent están cayendo y Repsol es la principal perjudicada. Hasta el momento la compañía había subido con fuerza porque a mayores precios del crudo, mayor es su margen de refino. Ahora, a medida que se vaya materializando la paz, es probable que el valor siga desinflándose y reduciendo esa prima geopolítica. En cualquier caso, no debemos descartar todavía la volatilidad, ya que hasta que no haya un acuerdo firmado la incertidumbre es máxima.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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