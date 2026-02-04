Europa abre la puerta a India: ¿qué implica este acuerdo?

El acuerdo recientemente firmado entre la Unión Europea e India —al igual que el acuerdo con Mercosur— marca la culminación de un proceso de negociación que ha durado unos 20 años. Sin embargo, pese a que el pacto está siendo descrito como la “madre de todos los acuerdos”, hasta su firma era difícil encontrar menciones en las portadas de los principales medios. ¿Está justificado el entusiasmo de los responsables políticos? ¿Qué contiene realmente el acuerdo y cómo afectará a la economía y a los mercados financieros?

Al igual que con el acuerdo de Mercosur, puede sospecharse que la conclusión de las negociaciones casi de la noche a la mañana, tras varias décadas, está vinculada a la política desafiante de Donald Trump. Su administración lanzó guerras comerciales con prácticamente todos los socios al mismo tiempo, lo que rápidamente desencadenó una cascada de acuerdos comerciales diseñados para sortear a Estados Unidos.

El núcleo del pacto entre Europa y la India: automóviles, maquinaria y productos industriales europeos entran en India

El punto central del acuerdo es la reducción de aranceles sobre los coches exportados a India. El mercado indio está protegido por aranceles enormes, superiores al 100%. Según el acuerdo, los aranceles se reducirán primero al 40% y luego al 10%, con una cuota de 200.000 vehículos. Disposiciones similares se aplicarán a los vehículos eléctricos y sus componentes.

El segundo pilar es la reducción o eliminación de aranceles sobre productos químicos industriales, cosméticos, productos farmacéuticos y maquinaria avanzada, incluidas máquinas CNC. Actualmente, los aranceles en estos sectores rondan el 22% y se reducirán a cero en un horizonte de 5 a 7 años, con ciertas excepciones. Se prevén exenciones similares para la agricultura europea. El alcohol y los productos regionales también verán reducciones arancelarias, actualmente entre el 45% y el 150%.

¿Qué gana India? Acceso a Europa, movilidad laboral y ventajas en servicios

A cambio, India recibirá reducciones arancelarias por parte de la UE en textiles, marisco y joyería, cuyos aranceles oscilaban entre el 4% y el 26%. Las empresas indias también obtendrán mayor acceso al mercado de servicios europeo, principalmente en TI y consultoría, con desregulación en 144 subsectores.

Un detalle poco mencionado pero fundamental es la sección de “movilidad facilitada”. Para empleados de filiales europeas de empresas indias ya operativas en la UE, se introducirán amplias facilidades, incluida la posibilidad de traer familiares y un sistema de permisos estandarizado que permitirá a los trabajadores indios moverse por toda la Unión hasta tres años.

Además:

se eliminará el límite de estudiantes indios en universidades europeas,

los graduados podrán trabajar en la UE durante al menos 18 meses ,

se simplificará la extensión de residencia si encuentran empleo.

La intención de estas medidas es clara.

El papel de Estados Unidos.: Washington vuelve a la mesa para no perder influencia en India

Estados Unidos regresó rápidamente a las negociaciones con India tras su acercamiento a Europa. La administración del presidente anunció la firma de un “acuerdo”, acompañado del entusiasmo característico de Donald Trump. La bolsa de Bombay compartió ese entusiasmo, con subidas de hasta el 5%.

Fuente: Bloomberg

Entre las disposiciones principales está la declaración de que India dejará de importar petróleo ruso. Desde el inicio de la guerra, India ha sido uno de los mayores compradores de crudo ruso (≈40% de sus importaciones). Para Rusia, esto supone más del 30% de sus exportaciones de petróleo.

India también compra gas, carbón y materiales fisibles. Con un comercio energético estimado en 40.000 millones de dólares anuales, se calcula que solo con petróleo India financia 20–30% del presupuesto de defensa ruso.

Las nuevas tarifas son especialmente relevantes para empresas estadounidenses con fuerte presencia en India:

Exxon y Chevron , que podrían sustituir suministros rusos,

Apple, Microsoft y Cisco , con grandes instalaciones en India,

fabricantes de maquinaria y químicos como DuPont y Deere.

Source: AlJazeera