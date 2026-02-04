Europa abre la puerta a India: ¿qué implica este acuerdo?

- El acuerdo UE–India reduce drásticamente aranceles para automóviles, maquinaria y productos industriales europeos, mientras India obtiene acceso ampliado a servicios, movilidad laboral y educación en Europa.
- Europa abre su mercado laboral y educativo, mientras India ofrece principalmente textiles y mano de obra en un contexto de productividad muy baja.
- EE. UU. ha reaccionado rápidamente con su propio acuerdo declarativo, buscando frenar la influencia rusa en India y proteger intereses de gigantes como Exxon, Apple o Microsoft
- El acuerdo UE–India reduce drásticamente aranceles para automóviles, maquinaria y productos industriales europeos, mientras India obtiene acceso ampliado a servicios, movilidad laboral y educación en Europa.
- Europa abre su mercado laboral y educativo, mientras India ofrece principalmente textiles y mano de obra en un contexto de productividad muy baja.
- EE. UU. ha reaccionado rápidamente con su propio acuerdo declarativo, buscando frenar la influencia rusa en India y proteger intereses de gigantes como Exxon, Apple o Microsoft
El acuerdo recientemente firmado entre la Unión Europea e India —al igual que el acuerdo con Mercosur— marca la culminación de un proceso de negociación que ha durado unos 20 años. Sin embargo, pese a que el pacto está siendo descrito como la “madre de todos los acuerdos”, hasta su firma era difícil encontrar menciones en las portadas de los principales medios. ¿Está justificado el entusiasmo de los responsables políticos? ¿Qué contiene realmente el acuerdo y cómo afectará a la economía y a los mercados financieros?
Al igual que con el acuerdo de Mercosur, puede sospecharse que la conclusión de las negociaciones casi de la noche a la mañana, tras varias décadas, está vinculada a la política desafiante de Donald Trump. Su administración lanzó guerras comerciales con prácticamente todos los socios al mismo tiempo, lo que rápidamente desencadenó una cascada de acuerdos comerciales diseñados para sortear a Estados Unidos.
El núcleo del pacto entre Europa y la India: automóviles, maquinaria y productos industriales europeos entran en India
El punto central del acuerdo es la reducción de aranceles sobre los coches exportados a India. El mercado indio está protegido por aranceles enormes, superiores al 100%. Según el acuerdo, los aranceles se reducirán primero al 40% y luego al 10%, con una cuota de 200.000 vehículos. Disposiciones similares se aplicarán a los vehículos eléctricos y sus componentes.
El segundo pilar es la reducción o eliminación de aranceles sobre productos químicos industriales, cosméticos, productos farmacéuticos y maquinaria avanzada, incluidas máquinas CNC. Actualmente, los aranceles en estos sectores rondan el 22% y se reducirán a cero en un horizonte de 5 a 7 años, con ciertas excepciones. Se prevén exenciones similares para la agricultura europea. El alcohol y los productos regionales también verán reducciones arancelarias, actualmente entre el 45% y el 150%.
¿Qué gana India? Acceso a Europa, movilidad laboral y ventajas en servicios
A cambio, India recibirá reducciones arancelarias por parte de la UE en textiles, marisco y joyería, cuyos aranceles oscilaban entre el 4% y el 26%. Las empresas indias también obtendrán mayor acceso al mercado de servicios europeo, principalmente en TI y consultoría, con desregulación en 144 subsectores.
Un detalle poco mencionado pero fundamental es la sección de “movilidad facilitada”. Para empleados de filiales europeas de empresas indias ya operativas en la UE, se introducirán amplias facilidades, incluida la posibilidad de traer familiares y un sistema de permisos estandarizado que permitirá a los trabajadores indios moverse por toda la Unión hasta tres años.
Además:
-
se eliminará el límite de estudiantes indios en universidades europeas,
-
los graduados podrán trabajar en la UE durante al menos 18 meses,
-
se simplificará la extensión de residencia si encuentran empleo.
La intención de estas medidas es clara.
El papel de Estados Unidos.: Washington vuelve a la mesa para no perder influencia en India
Estados Unidos regresó rápidamente a las negociaciones con India tras su acercamiento a Europa. La administración del presidente anunció la firma de un “acuerdo”, acompañado del entusiasmo característico de Donald Trump. La bolsa de Bombay compartió ese entusiasmo, con subidas de hasta el 5%.
Fuente: Bloomberg
Entre las disposiciones principales está la declaración de que India dejará de importar petróleo ruso. Desde el inicio de la guerra, India ha sido uno de los mayores compradores de crudo ruso (≈40% de sus importaciones). Para Rusia, esto supone más del 30% de sus exportaciones de petróleo.
India también compra gas, carbón y materiales fisibles. Con un comercio energético estimado en 40.000 millones de dólares anuales, se calcula que solo con petróleo India financia 20–30% del presupuesto de defensa ruso.
Las nuevas tarifas son especialmente relevantes para empresas estadounidenses con fuerte presencia en India:
-
Exxon y Chevron, que podrían sustituir suministros rusos,
-
Apple, Microsoft y Cisco, con grandes instalaciones en India,
-
fabricantes de maquinaria y químicos como DuPont y Deere.
Source: AlJazeera
¿Hasta qué punto está Irán cerca de una escalada militar?
Nuevo cierre del Gobierno de EE. UU. ¿Qué consecuencias podría tener esta vez?
¿El precio del petróleo en los 100 dólares? Trump amenaza a Irán y la volatilidad sube
¿Quién gana y quién pierde con el acuerdo de Mercosur?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.