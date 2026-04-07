Las bolsas europeas han iniciado el día con un optimismo moderado. Tras el rebote de la semana pasada, el EuroStoxx 50 sube un 0,7%, prolongando la tendencia positiva y reduciendo su caída anual al –1%.

Los principales índices europeos, Francia, Alemania y España, avanzan alrededor del 0,2%, apoyados en unos PMI ligeramente mejores de lo esperado tanto a nivel regional como en países como España y Francia.

Sin embargo, este impulso no es homogéneo. La situación geopolítica sigue siendo frágil, no ha habido avances diplomáticos relevantes y algunos valores clave están sufriendo correcciones importantes. El caso más destacado es ASML, cuyo peso en el índice ha lastrado la apertura.

Las acciones de ASML caen por nuevas amenazas regulatorias de EE. UU.

En plena ola de optimismo, las acciones de ASML han llegado a caer un 4,7% en la apertura, arrastrando al EuroStoxx 50. El motivo han sido las nuevas restricciones potenciales de Estados Unidos sobre la venta de equipos de litografía a China.

La compañía ha ido recuperando parte del terreno perdido a lo largo de la sesión, situándose en torno al –2,5%, aunque minutos después volvió a caer cerca del –3,5%. Esta volatilidad refleja la sensibilidad extrema del mercado ante cualquier noticia relacionada con la cadena de suministro de semiconductores.

Aun así, las acciones de ASML acumulan una subida del 23% en 2026, prolongando la tendencia positiva de 2025.

El MATCH Act: la mayor ofensiva regulatoria contra China desde 2019

Estados Unidos vuelve a intensificar la presión sobre la industria tecnológica china. El Congreso estudia el MATCH Act, una propuesta legislativa que podría convertirse en la mayor ofensiva regulatoria desde 2019.

La norma prohibiría la venta de equipos DUV (Deep Ultraviolet) a China, extendiendo el veto que ya pesa sobre la tecnología EUV.

De aprobarse, afectaría directamente a fabricantes como SMIC, CXMT, YMTC, Hua Hong y Huawei, limitando su capacidad para avanzar hacia nodos más sofisticados.

Para ASML, el impacto sería significativo: hasta un 20% de sus ventas dependen de sistemas DUV destinados a China.

DUV: el último pilar tecnológico de China y el próximo objetivo de Washington

China ya tiene prohibido el acceso a la tecnología EUV, pero el DUV sigue siendo esencial para fabricar chips en nodos maduros (28–65 nm) y para aproximarse a nodos más avanzados mediante técnicas de multi‑patterning.

El MATCH Act eliminaría este último canal, dejando a la industria china limitada a 65/55 nm, lo que frenaría sus ambiciones de IA doméstica.

La propuesta aún está en fase temprana y podría no votarse antes de diciembre de 2026. Además, Holanda y Japón podrían intentar suavizarla o bloquearla, mientras que China podría responder restringiendo el acceso a tierras raras, un recurso en el que mantiene una posición dominante.

¿Qué dicen los analistas? Citi, Bernstain y JPMorgan opinan del MATCH Act

Citi: visión pesimista

Citi considera que el MATCH Act tendría un impacto negativo con consecuencias no deseadas, y anticipa represalias de China. Recuerda que las ventas de DUV immersion representan un porcentaje elevado de los ingresos de ASML.

Bernstein: impacto severo, pero dudas sobre su aprobación

Bernstein coincide en que el impacto sería “severo” para China, pero duda de que la ley llegue a aprobarse. Señala que ASML ya ha reducido su exposición a China al 20% y ha preparado su guidance para un escenario de restricciones.

JPMorgan: el análisis más agresivo

JPMorgan estima que el nuevo marco regulatorio podría eliminar hasta el 29% del EPS basado en cifras de 2025. Aunque parte de la demanda podría desplazarse a otros mercados, el impacto sobre los resultados futuros sería inevitable.

ASML, en el centro del tablero geopolítico

El posible avance del MATCH Act coloca a ASML en el centro de la mayor presión regulatoria de los últimos años. La compañía mantiene en China una parte relevante de sus ventas de litografía DUV, y Estados Unidos podría cerrar el último canal tecnológico disponible para la industria china.

Aunque Europa y Japón podrían frenar o suavizar la medida, el riesgo de una acción unilateral desde la Casa Blanca mantiene elevada la incertidumbre.

En este contexto, ASML afronta un equilibrio complejo entre la evolución de la demanda global de semiconductores y un entorno geopolítico cada vez más restrictivo, donde cualquier cambio regulatorio puede tener un impacto directo en sus ingresos y en la estructura de la cadena de suministro mundial.

¿Cómo comprar acciones de ASML desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de ASML (ASML.NV), uno de los líderes mundiales en equipamiento para la fabricación de semiconductores y una pieza clave en la cadena tecnológica global.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite operar con ASML sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.