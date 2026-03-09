- Repsol no capitaliza el despegue del crudo
Las bolsas europeas caen de nuevo con fuerza tras otro fin de semana movido en Oriente Medio. El Ibex 35 está cayendo alrededor del 3% en este inicio de sesión y es uno de los índices europeos que más cae. Las tensiones en Irán se han incrementado después de que Estados Unidos e Israel atacaran instalaciones petrolíferas. Con el petróleo disparado y en un mundo tan globalizado, nadie gana. A esto hay que sumarle la dependencia energética de Europa, por lo que es normal que sufra mayor caída que los índices estadounidenses.
Empresas que más suben del Ibex 35
La única compañía del Ibex 35 en positivo es Repsol, que se está anotando una leve subida. Como el gobierno podría intervenir los precios del combustible, la acción está bastante capada y no está capitalizando que el barril de brent ya supera los 100 dólares. Esa incertidumbre seguirá penalizando a la compañía hasta que se aclare si finalmente se limitarán las subidas de la gasolina o no.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de ArcelorMittal son las peores de la sesión. La compañía es intensiva en energía y la subida de los precios del crudo también tendrá impacto en los precios de la electricidad. En ese sentido, con Europa como principal zona de producción, la compañía podría sufrir un importante impacto. Acerinox tiene mayor parte de la producción localizada fuera de Europa, pero aún así también sufrirá impacto. Un valor que se está repitiendo en los días de caídas es Santander. Aunque la banca en general sufre, Santander ha sido la que peor desempeño ha tenido desde el estallido del conflicto. Los altos múltiplos y la incertidumbre han terminado pesando sobre el valor.
