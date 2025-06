Tiempo de lectura: 9 minute(s)

Dentro del mercado bursátil, se pueden identificar varias operaciones por las que las acciones de los accionistas de una compañía pasan a manos de otros inversores. Una de las más conocidas son las OPA, que tienen el poder de transformar el panorama empresarial de una región, pero más allá de estas operaciones, también encontramos otros ejemplos. Este es el caso de las OPV, unas operaciones por las que las empresas pueden empezar a cotizar en el mercado de valores y que pueden resultar de interés para los inversores. Pero ¿en qué consisten?

¿Qué es una OPV u Oferta Pública de Venta?

Una OPV, siglas con las que se conoce a las Ofertas Públicas de Venta, es un proceso por el que una empresa pone a la venta parte o la totalidad de sus acciones a inversores minoristas o institucionales, con el objetivo de conseguir capital y empezar a cotizar en los mercados bursátiles. Estas operaciones suelen producirse cuando una compañía decide salir a Bolsa, aunque también pueden darse cuando un accionista mayoritario de una empresa cotizada decide desprenderse de su participación o cuando una empresa de carácter público pasa a ser privada.

A diferencia de lo que ocurre con las Ofertas Públicas de Suscripción (OPS), en las que se emiten nuevas acciones para aumentar el capital social de una empresa, en una OPV se ponen a la venta acciones que ya han sido emitidas, de tal forma que no se altera el capital social de la empresa, que simplemente cambia de manos. Estas operaciones están reguladas en España por la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), que exige que se cree un folleto informativo y un resumen de la oferta. Estos documentos deberán ponerse a disposición del público, ya sea en la página web de la empresa que busca salir a Bolsa o en la propia página de la CNMV. En ellos deberán aparecer tanto las características principales de la operación como sus riesgos, así como una banda de precios indicativa para las acciones, la cual, en la mayoría de los casos, no será vinculante. De igual manera, también deberá especificarse qué porcentaje de las acciones se destinarán a inversores institucionales y cuál estará abierto a cualquier inversor particular.

Tipos de OPV

Aunque una OPV es, por naturaleza, un proceso por el que los accionistas de una empresa ponen a la venta parte o la totalidad de sus títulos en el mercado bursátil, estas operaciones pueden clasificarse en dos tipos, según la naturaleza de sus activos:

OPV de acciones cotizadas . Son las que se producen cuando un accionista mayoritario de una compañía decide poner a la venta sus títulos, que ya formaban parte del mercado de valores.

. Son las que se producen cuando un accionista mayoritario de una compañía decide poner a la venta sus títulos, que ya formaban parte del mercado de valores. OPV de acciones no cotizadas. Son aquellas que se producen cuando una empresa decide empezar a cotizar en Bolsa. Es el tipo de operación más habitual cuando se privatiza una empresa pública.

¿Cómo funciona una OPV en el mercado?

Para que una OPV pueda llevarse a cabo en España, las empresas deben no solo cumplir con las especificaciones de la CNMV, sino también seguir un proceso que puede resumirse de la siguiente manera:

Preparación . Los accionistas de la empresa que va a realizar la OPV deciden cuántas acciones deciden poner en el mercado de valores y se reúnen con asesores financieros para planificar su oferta. En esta primera etapa, se recabará información y se realizará una auditoría de la compañía que refleje con exactitud su información financiera. Además, se elaborará un folleto informativo tanto con los datos de la empresa como con la propuesta de OPV para presentar en la CNMV.

. Los accionistas de la empresa que va a realizar la OPV deciden cuántas acciones deciden poner en el mercado de valores y se reúnen con asesores financieros para planificar su oferta. En esta primera etapa, se recabará información y se realizará una auditoría de la compañía que refleje con exactitud su información financiera. Además, se elaborará un folleto informativo tanto con los datos de la empresa como con la propuesta de OPV para presentar en la CNMV. Registro del folleto informativo . Una vez se ha concluido la auditoría, la empresa debe registrar un folleto en la CNMV con información precisa sobre su situación financiera, riesgos y detalles de la oferta, a fin de que el organismo evalúe la propuesta para comprobar que se cumplan todos los requisitos.

. Una vez se ha concluido la auditoría, la empresa debe registrar un folleto en la CNMV con información precisa sobre su situación financiera, riesgos y detalles de la oferta, a fin de que el organismo evalúe la propuesta para comprobar que se cumplan todos los requisitos. Aprobación del folleto . Tras estudiar el folleto presentado, la CNMV da su veredicto: en caso de ser positivo, la propuesta será aprobada, y la compañía podrá proceder con la OPV.

. Tras estudiar el folleto presentado, la CNMV da su veredicto: en caso de ser positivo, la propuesta será aprobada, y la compañía podrá proceder con la OPV. Promoción . Una vez se ha aprobado la propuesta, la empresa y sus asesores comenzarán un periodo de promoción de la OPV, por el que se reunirán con potenciales inversores institucionales y otros compradores a fin de generar interés por la operación.

. Una vez se ha aprobado la propuesta, la empresa y sus asesores comenzarán un periodo de promoción de la OPV, por el que se reunirán con potenciales inversores institucionales y otros compradores a fin de generar interés por la operación. Fijar el precio . Tras este periodo de promoción, se establecerá una banda de precios orientativa para las acciones que se pondrán a la venta, en función de la valoración de la empresa y la posible demanda. Este precio suele ser fijado por un banco, que actúa como intermediario financiero. Además de fijar el precio, este banco también se encarga de elegir en qué bolsa de valores cotizarán las acciones de la empresa y su fecha de entrada.

. Tras este periodo de promoción, se establecerá una banda de precios orientativa para las acciones que se pondrán a la venta, en función de la valoración de la empresa y la posible demanda. Este precio suele ser fijado por un banco, que actúa como intermediario financiero. Además de fijar el precio, este banco también se encarga de elegir en qué bolsa de valores cotizarán las acciones de la empresa y su fecha de entrada. Periodo de suscripción . Tras decidirse el precio de las acciones de la OPV, dará comienzo un periodo de suscripción, en el que el banco que actúa como intermediario de la compañía pondrá los títulos de la empresa a la venta. En este periodo, los inversores interesados en adquirir estos activos presentarán su solicitud de compra.

. Tras decidirse el precio de las acciones de la OPV, dará comienzo un periodo de suscripción, en el que el banco que actúa como intermediario de la compañía pondrá los títulos de la empresa a la venta. En este periodo, los inversores interesados en adquirir estos activos presentarán su solicitud de compra. Fin de la OPV. Al concluirse el periodo de suscripción, la empresa y sus asesores valorarán la demanda y la aceptación que han tenido entre los inversores sus acciones. Tras esto, las acciones comenzarán a cotizar en Bolsa y podrán negociarse en el mercado secundario.

En el caso de las OPVs que se realicen por acciones que ya cotizan en Bolsa, el proceso de esta operación, por norma general, se simplificará, ya que los inversores ya conocen a la compañía y el precio de sus activos en venta, además, suele ser muy semejante al de su cotización. No obstante, antes de participar en estas operaciones, es importante estudiar atentamente la oferta y la situación de la compañía, de cara a encontrar los títulos que mejor se ajusten tanto a nuestros objetivos como a nuestro perfil inversor.

Ejemplos de OPVs destacadas

A lo largo de la historia, multitud de empresas han realizado OPVs, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Amadeus (2010) . Salió al mercado a 12 euros por acción. En 2022, sus acciones superaban los 58 euros, lo que significa una revalorización del 382%.

. Salió al mercado a 12 euros por acción. En 2022, sus acciones superaban los 58 euros, lo que significa una revalorización del 382%. Grifols (2006) . Comenzó su cotización a 2,48 euros y llegó hasta los 19 euros en 2022, lo que supone un aumento del 708%.

. Comenzó su cotización a 2,48 euros y llegó hasta los 19 euros en 2022, lo que supone un aumento del 708%. Amazon (1997). Su OPV a 1,73 dólares por acción y su crecimiento posterior hasta más de 2.000 dólares es un ejemplo emblemático de éxito.

En el caso de España, además, distintos gobiernos han presentado OPVs para privatizar empresas que, hasta el momento, tenían carácter público. Este es el caso de Telefónica, que pasó por este proceso tanto en 1995 como en 1997, Repsol, que realizó una OPV en 1998, o Aena, que se privatizó mediante esta operación en el 2015.

Ventajas y riesgos de invertir en una OPV

Las OPV son procedimientos que pueden abrirnos la puerta a distintas empresas, pero estas operaciones no están exentos de riesgos, los cuales conviene conocer antes de decidirnos a invertir en ellas.

Desde un punto de vista positivo, las principales ventajas de invertir en una OPV pueden resumirse en:

Oportunidad de entrada temprana . Dan la posibilidad de comprar acciones a precios bajos al principio y antes de que se revaloricen en el mercado.​

. Dan la posibilidad de comprar acciones a precios bajos al principio y antes de que se revaloricen en el mercado.​ Diversificación . Ofrecen acceso a nuevas empresas y sectores, lo que amplía las opciones de inversión.​

. Ofrecen acceso a nuevas empresas y sectores, lo que amplía las opciones de inversión.​ Transparencia . La información detallada en el folleto informativo ayuda a poder realizar una evaluación informada.​

. La información detallada en el folleto informativo ayuda a poder realizar una evaluación informada.​ Liquidez inmediata . Al empezar a cotizar en bolsa, el inversor puede vender sus acciones en el mercado secundario desde el primer día.

. Al empezar a cotizar en bolsa, el inversor puede vender sus acciones en el mercado secundario desde el primer día. Participación en sectores nuevos o en crecimiento . Las OPV suelen ser la puerta de entrada de nuevos sectores y mercados emergentes (tecnología, renovables, biotecnología...).

. Las OPV suelen ser la puerta de entrada de nuevos sectores y mercados emergentes (tecnología, renovables, biotecnología...). Visibilidad mediática y cobertura analítica . Las salidas a bolsa llaman la atención de medios y analistas. Esto puede generar fluctuaciones positivas del precio motivadas por la demanda.

. Las salidas a bolsa llaman la atención de medios y analistas. Esto puede generar fluctuaciones positivas del precio motivadas por la demanda. Posibles incentivos para minoristas. Algunas OPVs tienen condiciones favorables para pequeños inversores (descuentos, tramos reservados o acciones gratuitas por permanencia).

Por el contrario, los principales riesgos a los que nos enfrentamos cuando decidimos adquirir acciones en este tipo de operaciones son:

Volatilidad inicial . Las acciones pueden experimentar subidas y bajadas importantes en sus primeros días de cotización.​

. Las acciones pueden experimentar subidas y bajadas importantes en sus primeros días de cotización.​ Sobrevaloración . Existe el riesgo de que las acciones estén sobrevaloradas en el momento de la OPV.​ Algo que puede derivar en caídas posteriores (lo que se conoce como “burbuja de OPV”).

. Existe el riesgo de que las acciones estén sobrevaloradas en el momento de la OPV.​ Algo que puede derivar en caídas posteriores (lo que se conoce como “burbuja de OPV”). Falta de historial bursátil . No hay un comportamiento anterior del valor en bolsa que ayude a estimar su evolución.

. No hay un comportamiento anterior del valor en bolsa que ayude a estimar su evolución. Limitada información más allá del folleto . Aunque el folleto es preciso, la empresa no tiene aún un historial de comunicación regular con el mercado.

. Aunque el folleto es preciso, la empresa no tiene aún un historial de comunicación regular con el mercado. Períodos de lock-up . En muchas OPV, los accionistas principales no pueden vender sus títulos durante un tiempo (normalmente entre 90 y 180 días). Esto puede generar presión vendedora una vez se libera ese bloqueo.

. En muchas OPV, los accionistas principales no pueden vender sus títulos durante un tiempo (normalmente entre 90 y 180 días). Esto puede generar presión vendedora una vez se libera ese bloqueo. Dependencia de factores macroeconómicos . En contextos de incertidumbre o con tipos de interés altos, la demanda de nuevas acciones suele caer.

. En contextos de incertidumbre o con tipos de interés altos, la demanda de nuevas acciones suele caer. Expectativas poco realistas . Las OPV crean una fuerte expectativa, pero no todas las empresas cumplen con las previsiones de crecimiento planteadas en sus folletos.

. Las OPV crean una fuerte expectativa, pero no todas las empresas cumplen con las previsiones de crecimiento planteadas en sus folletos. Costes asociados para el inversor. Algunas entidades aplican comisiones concretas para participar en OPV y no todos los ​​brókers ofrecen acceso fácilmente a este tipo de operaciones.

Independientemente de la naturaleza de la OPV, antes de invertir en estas operaciones, además, deberemos tener claros cuáles son nuestros objetivos y nivel de tolerancia al riesgo. De este modo, podremos evaluar mejor la adecuidad de cada oferta y elegir aquellos activos que mejor se ajusten a nuestro perfil inversor.

Diferencias entre OPV y OPS

Las OPV no son las únicas operaciones por las que se ofrece al público la compra de las acciones de una compañía. Al contrario, dentro del mercado podemos encontrar otra operación que se basa en este mismo principio, pero que guarda ciertas diferencias con las OPVs: las OPS.

Estas operaciones se caracterizan por ofrecer al público la compra de acciones de nueva emisión, con el principal objetivo de conseguir fondos, ya sea para financiar nuevos proyectos o para combatir las deudas. Como consecuencia, el capital social de la compañía se modifica, ya que, al emitir nuevos títulos, pasan a participar en ella nuevos accionistas, y el poder accionarial de los accionistas iniciales disminuye.

Por el contrario, en una OPV se venden siempre acciones ya existentes, por lo que el capital social y el poder accionarial de los accionistas de la empresa no se ven afectados.

Invertir en una OPV ofrece oportunidades interesantes, pero también conlleva riesgos. Analizar detenidamente la información, estudiar el contexto del mercado y evaluar si la inversión se alinea con tus objetivos será clave de cara a elegir las acciones que mejor se ajusten a nuestra cartera.

