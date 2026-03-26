Grifols prepara la salida a Bolsa de su negocio de Biopharma en Estados Unidos mediante una OPV (oferta pública de venta) de una participación minoritaria del 25%, operación que le permitiría captar fondos para reducir su deuda de forma drástica y reforzar su balance.

¿En qué consiste la OPV de Biopharma?

La OPV de Biopharma en Estados Unidos busca cristalizar el valor de los negocios de Grifols en Estados Unidos, el primer mercado mundial de plasma, donde hay muy pocos actores y la compañía es la única estadounidense del sector que no depende de otros mercados para su autosuficiencia. En concreto, Grifols busca vender el 25% del negocio de Biopharma en la Bolsa de Nueva York, manteniendo el control mayoritario y su cotización en España. El objetivo principal de Grifols es captar capital para reducir deuda y financiar crecimiento, y la valoración estimada del negocio se sitúa en torno a los 17.000 millones de euros, tres veces la capitalización actual del grupo.

El problema de fondo: la deuda es todavía muy alta

La situación actual de Grifols es de recuperación en marcha. Tras años de presión por su elevado endeudamiento y dudas sobre su gobierno corporativo, Grifols muestra signos de recuperación. A pesar de la mejora, la deuda sigue siendo su talón de Aquiles, y se sitúa en 8.818 millones de euros. El mercado percibe un nivel de apalancamiento muy difícil de corregir a corto plazo.

Grifols ha anunciado que refinanciará en dos fases la deuda con vencimiento en 2027, comenzando en el primer semestre de 2026 con la línea revolving de 1.200 millones y el préstamo B de 2.200 millones.

¿Por qué esta OPV es crucial para Grifols?

La salida a Bolsa del 25% de Biopharma en Estados Unidos podría permitir a Grifols reducir casi a la mitad su deuda. Con una valoración próxima a 17.000 millones para el negocio estadounidense, el 25% podría generar alrededor de 4.000-4.500 millones de euros, lo que bajaría el apalancamiento a niveles mucho más manejables (cerca de 2-2,5 veces EBITDA).

Además, la operación llega en un momento especialmente sensible, ya que Grifols enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con prácticas comerciales. Con este contexto, los inversores exigen una hoja de ruta creíble para el desapalancamiento.

Cotización de las acciones de Grifols

La capitalización bursátil del grupo se acerca nuevamente a los 6.000 millones de euros, muy por debajo de la valoración implícita de su negocio estadounidense.

Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de Grifols vienen mostrando una alta volatilidad en los últimos dos años. Hoy, el precio de las acciones de Grifols cae 7 décimas intradía, mientras que en el acumulado del 2026 descuenta un 17% de bajada.

Perspectivas para 2026

Grifols ha comunicado que espera un crecimiento del EBITDA superior al 25% en 2026. Quiere continuar la reducción de deuda mediante generación de caja y refinanciaciones. En paralelo pone el foco en la expansión de sus negocios de plasma y diagnóstico.

Grifols está ejecutando una estrategia de supervivencia y recuperación agresiva. La OPV de Biopharma en Estados Unidos es su movimiento más audaz hasta la fecha y podría ser el punto de inflexión que necesita para salir del sobreendeudamiento crónico. Sin embargo, el éxito dependerá de las condiciones de mercado, la resolución de sus desafíos judiciales y la capacidad de mantener la trayectoria de mejora operativa iniciada en 2025.

¿Cómo comprar acciones de Grifols?

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