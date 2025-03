¿Ha cancelado Milei la compra de Telefónica Argentina?

Este fin de semana se ha hecho eco en la prensa española el veto de Milei a la compra de Telefónica Argentina por parte de una compañía argentina. Sin embargo, tal y como comentamos ya en su momento, esto no afecta a la empresa española. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Telefónica no enfrenta problemas en Argentina Javier Milei, presidente de Argentina, ha anunciado que se suspenderá de manera preventiva la compra de la filial argentina de Telefónica. Sin embargo, esto afecta a Telecom, la empresa argentina que compró la filial, y no a la española. Esto se debe a que la evaluación del organismo de competencia se produce después de llevarse a cabo la operación, lo que significa que Telefónica ya no tiene nada que ver en esto. Telecentro, competidor en Argentina, denunció la concentración de poder de Telecom tras la compra de la filial de Telefónica, y las autoridades posiblemente obliguen a Telecom a vender activos para reducir esa concentración de cuota de mercado. Pero para los accionistas de Telefónica: Tranquilos, la operación ya está cerrada. Las acciones de Telefónica suben un 8% en lo que va de año. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Telefónica? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Telefónica para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

