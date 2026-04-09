¿Hasta dónde pueden llegar los precios del petróleo?

Los precios del petróleo siguen en plena montaña rusa y se mueven acorde al sentimiento del mercado sobre la guerra en Oriente Medio. Después del pinchazo de ayer por la tregua, hoy volvemos a ver un rebote por las discrepancias que estamos viendo en los puntos del acuerdo del alto el fuego. ¿Dónde podría llegar el precio del petróleo?

Los precios del crudo se resisten a caer

Los precios del barril de Brent, que es el petróleo de referencia en los mercados mundiales, han vuelto a los 100$ y aunque están lejos de los 114,8$ que alcanzó en máximos desde el estallido del conflicto, todavía podemos ver la tensión en su cotización. De hecho, los buques siguen sin circular por el estrecho de Ormuz con total libertad, lo que sigue capando la oferta de crudo a nivel mundial. La cuestión es que las exigencias de Irán para el tránsito de buques, pidiendo pagos en criptos, no parece demasiado realista.

También tenemos que añadir que las instalaciones energéticas dañadas en Oriente Medio podrían tardar meses en volver a su 100% de funcionamiento.

¿Qué perspectivas hay?

La EIA (Administración de Información Energética de Estados Unidos) publicó justo antes de la tregua sus perspectivas de precios y producción de petróleo a nivel mundial para los próximos años. En ese sentido, aunque ahora las previsiones probablemente sean algo inferiores en cuanto a precios, podemos seguir viendo en esto una guía interesante de lo que opina una agencia importante para el mercado.

En ese sentido, la EIA estimaba para este 2026 un precio medio del barril de brent de 96$, mientras que para el 2027 de 76$ el barril. Estos precios son superiores a años anteriores y desde luego suponen un espaldarazo para muchas empresas del sector. Además, tenemos que señalar que sus anteriores proyecciones marcaban un barril de brent para 2026 en 79$, mientras que para 2027 lo veía en 64$. Por tanto, hablamos de subidas del 22% y del 18% respecto a sus previsiones anteriores. En estos precios la EIA afirma que todavía habrá una prima geopolítica por la incertidumbre sobre futuras disrupciones en la oferta de crudo global. Estas disrupciones pueden ir desde otro cierre del estrecho de Ormuz a un recorte de la producción de la OPEP+.

En definitiva, si en un contexto normal de mercado la dificultad de predecir los precios de las materias primas, y en concreto del petróleo, es altísima, en un escenario como el actual se complica muchísimo más.