- Heico cae a mínimos de nueve meses por el temor a menos vuelos y menor demanda de repuestos.
- El valor corrige un 20% desde máximos pese a resultados récord y una trayectoria histórica impecable.
- Si Ormuz se desbloquea, la acción podría rebotar; si no, el mercado seguirá tratándola con cautela.
- Heico cae a mínimos de nueve meses por el temor a menos vuelos y menor demanda de repuestos.
- El valor corrige un 20% desde máximos pese a resultados récord y una trayectoria histórica impecable.
- Si Ormuz se desbloquea, la acción podría rebotar; si no, el mercado seguirá tratándola con cautela.
Las acciones de Heico, compañía aeroespacial y de defensa, han retrocedido hasta su nivel más bajo desde mayo de 2025 y continúan con su impulso bajista en medio de preocupaciones sobre las condiciones del sector aéreo en el contexto de los conflictos en Oriente Medio y el aumento del precio del combustible para aviones. La perspectiva de menos vuelos podría traducirse en una menor demanda de reparaciones y repuestos, lo que potencialmente presionaría el crecimiento de ingresos a medio plazo.
Aunque la empresa reportó resultados récord en el último trimestre, el mercado ha estado reajustando el precio de compañías expuestas al sector aeroespacial civil, y la mezcla de ingresos de Heico está aproximadamente equilibrada entre segmentos comercial y de defensa.
Además, en los últimos trimestres ha sido el segmento comercial el que ha crecido más rápido. El mercado ha aprovechado el entorno incierto para tomar beneficios, con las acciones de Heico cayendo ahora alrededor de un 20% desde su máximo histórico, la mayor caída desde la primavera pasada. Sin embargo, cabe destacar que, aunque la empresa es procíclica, históricamente ha navegado bien los periodos de desaceleración y sigue siendo uno de los mejores valores a largo plazo entre las compañías cotizadas desde 1990. Los inversores continúan pagando una prima significativa por la acción, con un PER adelantado a 12 meses cercano a 50, y ratios precio/ventas y precio/valor contable alrededor de 9.
Gráfico de las acciones de Heico
La caída actual de las acciones de Heico respecto a la EMA200 de 200 sesiones se sitúa en torno al 10%, un nivel históricamente poco frecuente y que, entre 2020 y 2026, ha sido seguido de rebotes impulsados por la demanda. Si el Estrecho de Ormuz se desbloquea en el corto plazo, esto podría actuar como un fuerte catalizador para la acción. Si las disrupciones persisten, sin embargo, el mercado podría seguir abordando la compañía con cautela.
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