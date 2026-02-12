Las acciones de Hermès suben después de que la compañía haya presentado unos grandes resultados del 2025, demostrando que es la compañía en mejor forma del sector del lujo. Los inversores ahora plantean un nuevo escenario: la rotación de mercado.

Cifras clave de los resultados de Hermès del 2025

Ingresos: 16.002 millones de euros, +5,5% interanual y -0,02% frente a lo esperado

EBIT: 6.569 millones de euros, +6,8% interanual y +3,22% frente a lo esperado

Beneficio neto: 4.524 millones de euros, -1,7% interanual y +1,71% frente a lo esperado

Opinión del equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Hermés

Cuenta de resultados

Hermès ha tenido un gran desempeño en el 2025, con sus ingresos a tipo de cambio constante en un 8,9%, lo que demuestra el gran momento que vive la empresa a pesar de las dudas en otras compañías, más enfocadas a un lujo más aspiracional. De hecho, lo que destaca de sus cuentas es que ha conseguido crecer en todas sus áreas geográficas reportadas, con Europa creciendo un 9,6%, Asia un 2,6% y América un 7,3%. Incluso a tipo de cambio constante vemos crecimientos de doble dígito en Europa (10,4%) y América (12,4%) y un gran desempeño de Japón (14,1%). A pesar de que China muestra debilidad en otros sectores, Hermès ha reportado un aumento del 4,9% de sus ingresos a tipo de cambio constante en Asia-Pacífico, por lo que la resiliencia es sobresaliente. Aunque en el cuarto trimestre ha mostrado algo de ralentización en Europa (9,5% a tipo de cambio constante), en Asia-Pacífico se ha acelerado a un 8% a tipo de cambio constante.

Por tipos de productos, su segmento estrella, que son bienes de cuero (donde se incluyen bolsos, artículos de viajes y otro tipo de accesorios y ropa), han crecido un 13,1% interanual a tipo de cambio constante en el año completo y un 14,6% en el cuarto trimestre. El único segmento que ha mostrado debilidad es el de perfumes y belleza (-7,6%), condicionado por un gran lanzamiento en el año anterior.

Conclusión sobre los resultados de Hermès

En conclusión, podemos decir que Hermès sigue siendo la líder del mercado del lujo y mostrando que es el segmento aspiracional el que está sufriendo más. El modelo de negocio de la compañía, centrándose en la exclusividad y el control de la cadena de valor, sigue dando sus frutos. Sin embargo, viendo los repuntes de los segmentos aspiracionales, es posible que se produzca paulatinamente una rotación de mercado desde empresas como Hermés, con un gran desempeño, a otras que han experimentado caídas y su negocio podría ver cierta recuperación.

Las acciones de Hermès suben más de un 2% tras la publicación de sus resultados. En el acumulado del año, las acciones de Hermès firman un avance ligeramente superior, con una subida de más del 3%.