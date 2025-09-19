Iberdrola continúa su expansión en Brasil

Iberdrola (IBE1.ES) continúa avanzando en Brasil y ha obtenido la renovación anticipada de la concesión de Neoenergia Pernambuco, que es una de sus grandes distribuidoras en el país. Esto supone un hecho sin precedentes, lo que demuestra las buenas relaciones con el regulador.

Iberdrola sigue estableciéndose como un operador global

Neoenergia Pernambuco es una distribuidora de Iberdrola que atiende a cuatro millones de clientes en 184 municipios. El nuevo contrato asegura su operación hasta 2060, convirtiéndose en la primera distribuidora del país en renovar antes del vencimiento. La compañía espera que en los próximos meses también se renueven las concesiones de Neoenergia Coelba, Cosern y Elektro, lo que refuerza la compra reciente de la participación de Previ en Neoenergia y consolida su apuesta por Brasil como mercado estratégico. Aunque Brasil sigue concentrando un alto riesgo geopolítico, las compañías españolas siguen apostando por el país.

ANEEL, que es el regulador del mercado eléctrico en el país, ya ha recibido solicitudes de renovación de otras distribuidoras, entre ellas las de EDP y Enel, cuyos contratos vencen entre 2025 y 2031. Por tanto, la apuesta por el país no se ciñe solo a Iberdrola sino a otros grandes operadores. En el caso de Iberdrola, esta diversificación geográfica le permite protegerse de los vaivenes en el mercado eléctrico en países concretos, a diferencia de otros operadores más pequeños.

Las acciones de Iberdrola suben un 14% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

