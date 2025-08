Iberdrola vende su filial de México a Cox por 3.700 millones

Iberdrola abandona México. La compañía española ha alcanzado un acuerdo con Cox para deshacerse de su filial del país azteca, Iberdrola México, por un total de 3.700 millones de euros. Esta operación, que se concretará en julio de 2027 y que fue conocida ayer tras el cierre del mercado, responde a las expectativas de inversión orgánica de 55.000 millones de euros de la elétrica española en redes eléctricas de transporte y distribución en sus filiales de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España, tal y como ha comunicado la Iberdrola. ¿Qué hay detrás del acuerdo? Fuente: Iberdrola Iberdrola se desprende de su filial en México En concreto, el acuerdo alcanzado por Iberdrola y Cox incluye la venta de 15 centrales con más de 2.600 MW de potencia instalada (de los que alrededor de 1.368 MW son de ciclo combinado y cogeneración, y 1.232 MW de renovables) y una cartera de proyectos de generación futura con más de 12 GW de pipeline. La venta, supone, el traspaso de la mayor suministradora privada de electricidad en México, con una cuota de mercado del 25% en usuarios calificados, más de 500 grandes clientes y un consumo superior a 20 TWh, y la integración de más de 800 profesionales de Iberdrola México en Cox. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Con esta compra, Cox completa su plan estratégico tres años antes de lo previsto, y espera cerrar 2025 con unas ventas proforma cercanas a los 3.000 millones de euros y un EBITDA aproximado de 750 millones de euros. La operación está valorada en 6,5 veces el EBITDA estimado para 2025. Cox planea invertir más de 10.700 millones de dólares en México, el segundo mercado eléctrico más importante de Latinoamerica, entre 2025 y 2030, de los cuales más de 4.000 millones se destinarán a nuevos proyectos energéticos y hasta 1.500 millones a infraestructuras concesionales de agua. Esta adquisición es considerada "transformacional" para Cox, aumentando significativamente su tamaño y posicionamiento estratégico en el sector eléctrico mexicano. La operación, que aún está sujeta a aprobación regulatoria, reforzaría la apuesta de Cox por integrar agua y energía en ese país, lo cual ayudaría a tener una gran impacto convirtiéndose en actor clave de generación y suministro eléctrico en América Latina, con un papel fundamental en la industria, manufactura, minería, el sector agrario y grandes centros urbanos. Una parte importante que motiva la compra es el sector agroindustrial, debido a la generación de estas sinergias. La industria presenta una dinámica de crecimiento exportador, innovación tecnológica y demanda de infraestructura energética, lo cual podría generar una mayor demanda de electricidad y servicios energéticos estables, reforzando la lógica estratégica de adquirir una gran capacidad de generación en México. Otro motivo que justifica la compra y que el mercado compensa en las acciones de Cox, es el papel de México como hub de centros de datos en América Latina. Se esperan inversiones por más de 7 mil millones de dólares en nuevos centros de datos, impulsadas por Amazon Web Services, Microsoft, o Google, entre otros, y Cox jugará un papel fundamental en la demanda de energía para inteligencia artificial, la nueva o telecomunicaciones. Cox decide apostar por un mercado en crecimiento, en el que el precio de la energía mantiene una tendencia alcista. México es un país con unas tasas de crecimiento esperadas a futuro elevadas, a pesar de un estancamiento en el corto plazo debido a la guerra arancelaria. El país ha crecido de manera progresiva en los últimos años, y a diferencia de los países desarrollados su pirámide poblacional no está invertida. La operación le reportará una mejora en su economía de escala y le permitirá generar flujo de caja de manera recurrente. ¿Qué supone el acuerdo de Cox para Iberdrola? La venta de los activos de Iberdrola en México a Cox tiene un impacto importante en la estrategia global de Iberdrola. La eléctrica española ha enfocado esta desinversión en activos no estratégicos para reinvertir en negocios clave para su plan actual, que incluye a Reino Unido, Brasil, España y Estados Unidos, alineándose con su objetivo de centrarse en activos regulados y territorios con marcos regulatorios estables y previsibles. La operación permitirá a Iberdrola liberar capital para un ambicioso plan de inversión de alrededor de 60.000 millones de dólares en redes, lo que refuerza su posición como líder en el sector energético y apoya su compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad energética. La compañía también ha realizado movimientos similares con la venta de Maine Natural Gas y la compra del negocio eléctrico de Electra del Maestrazgo, con el objetivo de consolidar su modelo a largo plazo. Desde XTB pensamos que la venta en México reduce la exposición de Iberdrola en un mercado que ya no es prioritario para ellos. Además facilita una mayor concentración en redes y distribución en mercados maduros, consolidando así su estrategia de expansión. Esperamos que este ajuste tenga un impacto positivo en su crecimiento futuro y objetivo de transición energética sostenible. En estos momentos, las anunció recientemente una ampliación de capital de 5.000 millones de euros, la cual se destinará a su negocio en redes. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Iberdrola se revalorizan más de un 10%. En estos momentos, las acciones de Iberdrola cotizan en negativo dentro del Ibex 35, con una caída del 0,6%. La compañía, que la semana pasada presentó sus resultados,, la cual se destinará a su negocio en redes. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Iberdrola se revalorizan más de un 10%.

