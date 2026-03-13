Las últimas dos semanas los titulares financieros han estado dominados por el conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo y la implicación de distintos países.

A corto plazo, nada indica que esta situación vaya a frenar. Pero, en paralelo, hay otra tendencia que tampoco muestra señales de desaceleración: la inteligencia artificial y el aumento del gasto por parte de los grandes hiperescaladores.

La expansión del gasto en IA continúa, y lo hace más rápido que nunca. Una de las consecuencias más visibles de este crecimiento exponencial es el inicio de uno de los mayores ciclos de construcción de infraestructura física en décadas, especialmente en instalaciones destinadas a centros de datos, esenciales para procesar y almacenar la información necesaria para entrenar modelos de IA.

¿Qué compañías están aprovechando este impulso?

Las grandes tecnológicas disparan sus compromisos de centros de datos

Según Bloomberg, las grandes tecnológicas están firmando compromisos de leasing de centros de datos a un ritmo acelerado, acumulando obligaciones futuras que ya superan los 700.000 millones de dólares. Estas obligaciones han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos trimestres para asegurarse alquileres de granjas de servidores.

En este escenario, compañías como Oracle, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet o CoreWeave se posicionan como los principales contendientes en la carrera por liderar la infraestructura global de IA.

Los datos del último trimestre muestran un patrón claro:

Oracle encabeza la inversión en infraestructura.

Microsoft le sigue de cerca.

Meta y Amazon se sitúan en un tercer escalón.

Alphabet y CoreWeave completan el grupo.

Aunque estos compromisos incluyen oficinas y almacenes, el crecimiento explosivo del dato refleja principalmente un aumento masivo del gasto en centros de datos.

Fuente: Bloomberg

Comparando el gasto en arrendamientos de este trimestre con el anterior, dos compañías destacan claramente. Microsoft y Meta han protagonizado el mayor salto, sumando cada una cerca de 50.000 millones de dólares en nuevos compromisos.

Este movimiento refleja la urgencia por disponer de más capacidad para entrenar y desplegar modelos de IA cada vez más exigentes.

El volumen agregado de compromisos de leasing de Microsoft, Meta, Oracle, Amazon, Google y CoreWeave supera ya los 700.000 millones de dólares, duplicando la cifra del mismo trimestre de 2024.

Las empresas están reservando capacidad con años de antelación para evitar cuellos de botella en energía, refrigeración y espacio físico.

Microsoft reactiva su expansión

Tras una pausa en 2025, Microsoft ha retomado su estrategia de expansión con fuerza. En el trimestre cerrado en diciembre añadió más de 1 gigavatio de capacidad de data center, equivalente a la potencia de un reactor nuclear.

La compañía acumula ya 155.000 millones de dólares en compromisos futuros, impulsada por la necesidad de sostener el crecimiento de sus servicios de IA.

Meta acelera el ritmo de crecimiento

Meta mantiene un ritmo de expansión similar al de Microsoft. Sus compromisos futuros ascienden a 104.000 millones de dólares, reflejando su apuesta por modelos de IA más grandes y complejos.

Aunque la empresa no detalla públicamente su estrategia, el volumen de leasing indica una expansión agresiva y sostenida.

Oracle lidera en costes de infraestructura

Oracle destaca como la compañía con mayor exposición futura a costes de infraestructura. Sus compromisos de leasing alcanzan los 261.000 millones de dólares, impulsados por grandes acuerdos previos vinculados a su papel como proveedor de capacidad para proyectos de IA.

Aunque sus nuevos compromisos trimestrales son menores, su volumen acumulado la sitúa como líder absoluto.

Amazon, Google y CoreWeave siguen el mismo patrón de expansión

Amazon y Google también muestran un crecimiento significativo en compromisos de leasing, mientras que CoreWeave, especializada en infraestructura para IA, acelera su expansión.

Todas comparten un mismo objetivo: asegurar capacidad física antes de que la demanda de IA supere la oferta disponible.

La IA exige una infraestructura física masiva

El aumento del gasto en "leases" o compromisos de arrendamiento refleja que tanto el interés como la inversión en IA siguen creciendo sin pausa. La demanda de cómputo avanza más rápido que la capacidad instalada. Los modelos requieren enormes cantidades de energía, refrigeración y espacio, y los centros de datos tardan años en construirse.

Por ello, las grandes tecnológicas firman acuerdos con compañías que ya poseen o están construyendo esta infraestructura, alquilando espacio o capacidad de cómputo para desarrollar sus herramientas de IA.

Es importante destacar que estos datos representan "future leases" o "lease commitments", es decir, obligaciones financieras asumidas antes incluso de utilizar el espacio. Por esta razón, no aparecen en el balance hasta que comienzan los pagos.

En conclusión, la expansión actual refleja un cambio estructural. La IA ha convertido la capacidad física, energía, suelo, refrigeración, en un recurso estratégico. Con compromisos que ya superan los 700.000 millones de dólares, Microsoft, Meta y Oracle lideran una carrera global por asegurar la infraestructura que definirá la próxima década tecnológica.

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