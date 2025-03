¿Qué está pasando con los bonos en Europa?

La rentabilidad de los bonos en Europa sigue disparándose. Lo que Europa y Alemania han anunciado en los últimos dos días es algo histórico y extraordinario. Para hacernos una idea de la magnitud, el rendimiento de los bonos a 10 años del país teutón registró ayer su mayor subida desde los meses posteriores a la caída del muro de Berlín, hace más de 30 años. El rendimiento del bono alemán a 10 años ha aumentado más de 40 puntos básicos en lo que va de 2025, más que otros bonos de la región, que también han subido ante la expectativa de que las medidas adoptadas por la locomotora europea puedan favorecer nuevas emisiones de deuda del resto. Aun así, los rendimientos de los bonos alemanes siguen siendo los más bajos entre los países de la zona del euro, lo que refleja años de conservadurismo fiscal que han dejado al país con una deuda limitada. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La tensión geopolítica impulsa los bonos en Europa Las políticas de Trump están obligando a Europa a emprender el aumento más agresivo del gasto en defensa desde la Guerra Fría, pero esta inversión no es gratuita, y de momento el endeudamiento a través de bonos y otros títulos de deuda pública es la mejor manera de avanzar, en vez de aumentar directamente los impuestos. Los mercados europeos se están enfrentando a una inminente era de mayor gasto gubernamental a medida que la alianza transatlántica que ha perdurado durante casi 70 años comienza a ceder bajo el peso del giro de Donald Trump hacia Rusia y el proteccionismo estadounidense. Entre las medidas más destacadas anunciadas en los últimos días, encontramos las siguientes: En lo que respecta al gasto en defensa, la Comisión Europea concederá 150.000 millones de euros en préstamos e incluirá 650.000 millones de euros adicionales de las normas de déficit para los países europeos: es decir, 800.000 millones de euros en gasto en defensa que se producirán a nivel europeo, lo cual equivale aproximadamente a un 3% del PIB adicional. Alemania también sorteará su regla de "freno de deuda" sobre el gasto en defensa: cualquier gasto en defensa superior al 1% del PIB estará exento de la regla del freno de deuda. Dada su baja deuda y déficit, esto significa que Alemania puede gastar aún más en defensa. Alemania también gastará 500.000 millones de euros en infraestructuras durante los próximos 10 años, lo que supone alrededor del 1,2% del PIB anual. Comportamiento del euro La mejora de las perspectivas económicas y la posible menor flexibilización monetaria han impulsado la demanda del euro. La divisa común sube un 4% desde sus mínimos anuales, cotizando en los máximos de los tres últimos meses, gracias a su mayor subida semanal desde noviembre de 2022. De hecho, es su mayor subida de tres días desde 2015. Estos movimiento están provocando que las casas de análisis cambiasen su expectativa sobre el tipo de cambio, alcanzado niveles entre el 1,10 y hasta alcanzar los 1,20 dólares, un nivel visto por última vez en 2021. Por otro lado, ante la posible subida en crecimiento e inflación se esperan menos recortes de tipos por parte del BCE. Hasta ahora, el mercado descontaba hasta en cuatro bajadas de 25 puntos básicos, pero se han reducido en unos días a menos de tres. Opinión de XTB No esperamos que la política fiscal sea una fuente de alivio cíclico en el corto plazo, y dado que los riesgos a la baja por la incertidumbre arancelaria siguen siendo sustanciales para el crecimiento europeo, esperamos que los rendimientos de los bonos a corto plazo se muevan a la baja, liderados por los recortes del BCE. Seguimos esperando que los tipos terminen el año entre el 1,75% y el 2%. Al mismo tiempo, si bien el aumento del gasto en defensa puede, en última instancia, ser positivo para el crecimiento en el mediano plazo, el contexto es clave: el impulso para un mayor gasto se ha visto impulsado por un entorno geopolítico más desafiante. Esto es particularmente relevante de cara a la reunión del BCE de hoy jueves, donde esperamos que el Consejo de Gobierno continúe destacando los riesgos a la baja para el crecimiento y acoja con agrado el progreso en materia de salarios. Dado que el riesgo arancelario se anticipa al gasto fiscal futuro, seguimos esperando recortes consecutivos al menos hasta junio, lo cual empujará a la baja la rentabilidad de los bonos a corto plazo.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.