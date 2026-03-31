Informe de materias primas: crudo tensionado, oro en rally y trigo presionado por fertilizantes

Petróleo

The Wall Street Journal informa que Estados Unidos desea una salida rápida del conflicto actual. Además, Donald Trump habría sugerido una retirada incluso sin garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz. Este escenario podría prolongar la actual crisis energética, potencialmente llevando a precios del petróleo en niveles récord que se mantendrían elevados durante un periodo prolongado. Esto probablemente frenaría la recuperación económica global y reavivaría una inflación elevada.

Trump habría indicado que intentar abrir por la fuerza el estrecho de Ormuz podría extender el periodo de invasión más allá de la estimación inicial de 4–6 semanas. Se están considerando opciones militares para paralizar a Irán y forzar la reapertura de las rutas comerciales.

El presidente de EE. UU. también sugirió la posibilidad de tomar el control de los campos petrolíferos y puertos iraníes, lo que requeriría ocupar la isla de Kharg. Cabe destacar que Irán llevó a cabo un ataque con drones contra un petrolero kuwaití cargado cerca de Dubái (EAU). La situación fue contenida y no se produjo derrame de petróleo. Según datos de Bloomberg, aproximadamente 400 embarcaciones de diversos tipos se encuentran actualmente en las inmediaciones del petrolero atacado.

Irán planea restablecer parcialmente el tráfico marítimo cobrando tarifas elevadas, señalando su control total sobre el estrecho de Ormuz. Históricamente, tales tarifas solo se han aplicado en canales artificiales.

Las estimaciones iniciales indican que el déficit en marzo promediará alrededor de 2 millones de barriles por día (mb/d). Teóricamente, esta cifra podría ser 2–4 veces mayor en abril, considerando los cierres de producción en países del Golfo y la suspensión continua del flujo a través del estrecho de Ormuz. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.B.

El repunte del WTI ha llevado a una sobrevaloración significativa respecto a la media de un año, aunque el precio sigue muy por debajo de la sobrevaloración extrema observada frente a la media de cinco años. Una situación similar ocurrió en 2022, cuando el precio se desvió hasta cuatro veces de la media. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Gráfico del petróleo

El precio del Brent se mantiene por debajo de 110 USD por barril (contrato de junio). Es evidente que el precio ha tenido dificultades en la zona 107–110. Un cierre por encima de este nivel podría llevar la acción del precio a un nuevo rango de 110–120 USD. Por el contrario, romper la línea de tendencia alcista podría llevar a un test del soporte en 95 USD. Fuente: xStation5.

Oro

Los precios del oro reaccionaron positivamente a los informes sobre el deseo de Trump de una resolución rápida del conflicto. Jerome Powell (Fed) afirmó en su discurso que es difícil evaluar el impacto que la situación actual tendrá en la economía y en la inflación a largo plazo. Sin embargo, la Reserva Federal considera que está en una “buena posición”. El mercado descuenta actualmente menos de una subida completa de tipos, mientras que antes de la guerra se esperaban 1–2 recortes.

El escenario ideal para el mercado del oro sería un fin del conflicto combinado con una desaceleración económica global y una creciente incertidumbre sobre la deuda mundial. En tal caso, un retorno por encima de 5000 USD sería el escenario base.

Goldman Sachs mantiene su previsión de 5400 USD por onza este año, impulsada por las compras continuas de bancos centrales y la posibilidad de que la Fed vuelva a descontar recortes de tipos. Según GS, los bancos centrales de Oriente Medio no venderán oro; cualquier reducción de reservas provendría de la venta de bonos del Tesoro estadounidense, lo que podría debilitar aún más al dólar. BNP Paribas indica que cualquier tipo de acuerdo probablemente desencadenaría un fuerte rebote en el oro, mientras que una invasión terrestre podría generar temores inflacionarios aún más intensos.

Gráfico del oro

El oro intenta romper por encima de 4500 USD por onza, pero las ganancias podrían verse limitadas por la media móvil de 100 periodos. Aunque el fin del conflicto podría llevar rápidamente a un test de la zona de 5000 USD, el precio sigue vulnerable a un test del rango 4200–4400 USD si surgen nuevas señales de repunte inflacionario. Fuente: xStation5.

Trigo

Los primeros informes sobre cultivos indican buenas condiciones de crecimiento y alta calidad. Sin embargo, se observan condiciones extremadamente secas en la región de las Llanuras, lo que podría limitar los rendimientos.

Los precios de la urea (un fertilizante universal) están subiendo con fuerza en todo el mundo, recordando la situación de 2021 y 2022. Oriente Medio es un productor clave de este fertilizante; las escaseces podrían aumentar los costes agrícolas y reducir las cosechas si se restringe su uso. Las entregas de fertilizantes son críticas en el hemisferio norte tras el invierno, justo antes de la siembra de los principales cultivos.

China y Rusia están restringiendo sus exportaciones de fertilizantes, mientras que Estados Unidos está flexibilizando las importaciones. India intenta aumentar las compras de urea fuera del Golfo Pérsico. Francia y Grecia amplían sus programas de apoyo a agricultores, mientras que Ghana ha anunciado un programa de fertilizantes gratuitos.

Los precios del trigo han vuelto por encima de 600 centavos por bushel. Las posiciones netas están en su nivel más alto desde mayo y octubre de 2024. Al mismo tiempo, las posiciones netas entre especuladores siguen siendo negativas. La última vez que fueron positivas fue en 2022 durante la crisis de suministro tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Fuente: Bloomberg Finance LP.

Los precios de la urea están subiendo significativamente, lo que podría ejercer mayor presión alcista sobre los precios agrícolas. Fuente: Bloomberg Finance LP.

Las posiciones cortas se han reducido claramente, mientras que las largas han rebotado mínimamente. La situación actual comienza a parecerse al periodo 2016–2018, aunque los precios eran mucho más bajos entonces. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Cacao

Los precios del cacao se estabilizan por encima de 3000 USD por tonelada al cierre del primer trimestre de 2026.

Los últimos datos de demanda para el Q1 2026 se esperan a mediados de abril. Teóricamente, deberían ser ligeramente mejores que en el Q4 2025, aunque aún no se reflejará el efecto del procesamiento de granos más baratos. El precio registra su mayor rebote desde el 6 de marzo, a pesar de los informes de fuertes lluvias en África Occidental, que aumentan las probabilidades de una buena cosecha intermedia. Las existencias de cacao han subido a su nivel más alto en más de 8 meses.

Ghana anunció un recorte del 30% en el precio regulado para la cosecha intermedia, mientras que Costa de Marfil planea reducirlo en 57% para permitir la venta de grandes inventarios acumulados en los últimos meses.

Es importante destacar que el actual exceso de oferta podría volver rápidamente a convertirse en problemas de producción, como ocurrió tras 2022. El fuerte aumento de los precios de fertilizantes y de los costes de transporte debería impulsar una recuperación de precios a largo plazo. Además, se espera una recuperación de la demanda en la segunda mitad del año.

Los precios de la urea en el Golfo Pérsico están subiendo hacia niveles de 2022, lo que podría afectar la producción de cacao en futuras temporadas. Fuente: Bloomberg Finance LP.

Las posiciones cortas especulativas siguen aumentando, asemejándose a 2016 y 2017, lo que sugiere que la presión bajista podría persistir. Las posiciones netas están en niveles extremadamente bajos, aunque no tan bajos como en 2017. Las posiciones largas siguen en niveles relativamente bajos comparados con la última década. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.