- Google habría encargado 3 millones de TPUs a Intel para 2028, una señal de diversificación agresiva fuera de TSMC y de que la gran tecnología busca capacidad de respaldo crítica ante el riesgo de saturación en Taiwán
- Nvidia mantiene una postura más cauta, pero ya prueba 18A y tecnologías para unir cuatro GPUs en una sola unidad, lo que coloca a Intel dentro del radar de la próxima arquitectura Feynman y refuerza su reentrada en la élite del foundry
- Para Intel, el movimiento valida su narrativa de reconstrucción, pero no implica sustitución de TSMC: su rol es el de proveedor adicional en un ecosistema que busca resiliencia, un avance que llega mientras el negocio sigue en pérdidas y exige prudencia con las valoraciones
- Google habría encargado 3 millones de TPUs a Intel para 2028, una señal de diversificación agresiva fuera de TSMC y de que la gran tecnología busca capacidad de respaldo crítica ante el riesgo de saturación en Taiwán
- Nvidia mantiene una postura más cauta, pero ya prueba 18A y tecnologías para unir cuatro GPUs en una sola unidad, lo que coloca a Intel dentro del radar de la próxima arquitectura Feynman y refuerza su reentrada en la élite del foundry
- Para Intel, el movimiento valida su narrativa de reconstrucción, pero no implica sustitución de TSMC: su rol es el de proveedor adicional en un ecosistema que busca resiliencia, un avance que llega mientras el negocio sigue en pérdidas y exige prudencia con las valoraciones
Las acciones de Intel se disparan cerca de un 10% en la apertura de la sesión del lunes tras informaciones que apuntan a que Google y Nvidia están considerando utilizar al fabricante estadounidense como proveedor alternativo de chips avanzados.
Según Reuters, las conversaciones tienen como objetivo principal asegurar capacidad de fabricación fuera de TSMC, cuyas líneas de producción y servicios de advanced packaging siguen extremadamente saturados. Los líderes del sector tecnológico están cada vez más preocupados por la posibilidad de que los plazos de entrega desde Taiwán resulten peores de lo que descuenta el mercado.
El punto clave: Google habría encargado más de 3 millones de TPUs a Intel para 2028
El elemento más relevante del informe es que Google habría realizado un pedido a Intel para fabricar más de 3 millones de chips TPU en 2028.
Las TPU (Tensor Processing Units) son procesadores diseñados por Google para entrenar y ejecutar modelos de IA. El pedido habría llegado tras meses de pruebas de la tecnología de empaquetado avanzado de Intel.
Morgan Stanley estima que Google podría producir más de 6 millones de TPUs en 2027–2028, lo que encaja con el esfuerzo continuado del gigante tecnológico por diversificar su cadena de suministro y reducir su dependencia de Nvidia.
Nvidia: postura más cauta, pero pruebas en marcha
En el caso de Nvidia, las declaraciones son mucho más prudentes. La compañía no habría realizado ningún pedido, pero estaría probando las capacidades de Intel para fabricar chips futuros.
Según el informe, Nvidia evalúa, entre otras cosas, una tecnología que permitiría combinar cuatro chips gráficos en una sola unidad, algo que estaría relacionado con la arquitectura Feynman, prevista para 2028.
Nvidia también está realizando pruebas iniciales con el proceso “18A”, la tecnología de fabricación más avanzada de Intel.
¿Por qué esto importa para Intel?
Para Intel, estas informaciones son relevantes porque refuerzan la narrativa de reconstrucción de su posición en el mercado, e incluso la posibilidad de una expansión más ambiciosa a largo plazo.
Sin embargo, las las valoraciones ya han experimentado una fuerte ola alcista, y el mercado no debería interpretar esta noticia como un reemplazo directo de TSMC.
Intel se perfila como una fuente adicional o de respaldo de capacidad de fabricación y seguridad en la cadena de suministro. Sus capacidades productivas aún están en una fase muy temprana respecto a los objetivos de la compañía, y desde el punto de vista contable, el negocio sigue operando en pérdidas.
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