Japón interviene de nuevo: el yen se fortalece al nivel más alto desde febrero

El par USD/JPY volvió a sufrir hoy una fuerte oleada de compras de yenes, cayendo desde la zona alta de 157,70 hasta 155,03. El movimiento se interpreta ampliamente como otra intervención de las autoridades japonesas.
El momento encaja con el patrón reciente: baja liquidez por los festivos en Japón y la transición entre las sesiones asiática y europea, un entorno donde los flujos oficiales pueden tener un impacto mayor. En el punto más intenso del movimiento, el yen llegó a apreciarse casi un 2%, acercándose a la zona de 155, su nivel más fuerte desde el 24 de febrero de 2026, después de que la ministra de Finanzas Satsuki Katayama advirtiera contra movimientos especulativos en el mercado FX.
Segunda intervención en pocos días
Esta sería la segunda intervención en apenas una semana. En la anterior, los datos del mercado monetario del Banco de Japón sugerían que Tokio pudo haber gastado 5,48 billones de yenes (unos 35.000 millones USD) para sostener la divisa tras la ruptura del nivel de 160.
La señal clave para los inversores es que el Ministerio de Finanzas ya no se limita a advertencias verbales: está intentando contener las subidas del USD/JPY, especialmente en la zona 158–160.
Sin embargo, los rebotes rápidos tras intervenciones previas muestran que estas acciones compran tiempo, pero no cambian la tendencia de fondo. Los niveles por encima de 160 ya fueron críticos en la intervención de julio de 2024.
Gráfico del par USD/JPY
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