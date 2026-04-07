La bolsa hoy: Cuenta atrás del ultimátum en Irán

Trump reiteró que esta noche (miércoles a las 3:00 a. m. CET) es el plazo límite para que Irán abra el estrecho de Ormuz. De lo contrario, amenaza con destruir la infraestructura energética del país. Al mismo tiempo, añadió que las conversaciones van bien y que le gustaría llegar a un acuerdo; el mercado interpreta esto como una táctica de negociación clásica.

Irán ha rechazado oficialmente el ultimátum, calificando las amenazas de Trump de "retórica arrogante", pero Axios informa que Estados Unidos considera esta respuesta una táctica de negociación, no un cierre definitivo de la puerta. El diálogo entre las partes sigue activo, y Washington mantiene abierta la posibilidad de retrasar la acción militar si surge una vía creíble hacia un acuerdo.

El Wall Street Journal reveló detalles de una misión de rescate secreta: la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó 100 bombas, cada una de 900 kg, y desplegó 155 aeronaves para asegurar al piloto del F-15 derribado y aislar a la Guardia Revolucionaria Islámica del lugar del accidente. Varios oficiales iraníes murieron durante la operación.

Crisis de liderazgo en Irán

El diario The Times ha revelado un memorándum confidencial que indica que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se encuentra inconsciente en un hospital de la ciudad de Kom y en estado crítico. El informe plantea serias dudas sobre quién es realmente el centro de la toma de decisiones en Teherán en medio del conflicto actual.

Ataque con misiles sobre Arabia Saudi

Las defensas antimisiles saudíes interceptaron siete misiles balísticos dirigidos a la región oriental del país, cerca del estratégico centro petroquímico de Jubail, una instalación que genera aproximadamente el 7% del PIB de Arabia Saudí. Las imágenes de vídeo sugieren que algunos de los ataques podrían haber alcanzado objetivos terrestres, aunque las evaluaciones oficiales de los daños aún están en curso.

Nuevas subidas en el barril de petróleo

El WTI supera el nivel de 115 dólares por barril (+2,4%) a medida que se acerca el plazo límite para Irán y se desvanece el optimismo de la semana pasada. El Brent sube un 1,3% hasta los 111 dólares, lo que refleja una reacción típica del mercado energético ante el creciente riesgo de una mayor escalada y perturbaciones en el estrecho de Ormuz.

Apertura bursátil

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses registran ligeras pérdidas en preapertura: los futuros del S&P 500 caen alrededor de un 0,5% en medio de la creciente incertidumbre ante el cierre de esta noche. Los futuros europeos apuntan a una apertura prácticamente sin cambios (+0,1%), después de que el Euro Stoxx 50 cerrara la sesión del jueves con una caída del 0,7%.

Otros mercados

El par EUR/USD retrocede ligeramente tras las declaraciones del representante del BCE, Stournaras, quien afirmó que la respuesta de la política monetaria dependerá de "la magnitud y la naturaleza del impacto energético".

Samsung Electronics ha publicado los resultados preliminares del primer trimestre de 2026, que muestran un aumento interanual de ocho veces en el beneficio operativo, superando las previsiones de los analistas. Esto representa una señal positiva para todo el sector de semiconductores: el índice KOSPI de Corea del Sur repunta 8 décimas, y este optimismo podría extenderse a las empresas de semiconductores y tecnología en Europa y Estados Unidos (ASML, NVDA, INTC).