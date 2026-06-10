Se podría afirmar que el oro, el activo refugio más utilizado por los inversores, atraviesa una fase de corrección con una tendencia claramente bajista. La materia prima ha caído un 25% desde los máximos de enero, registrando su mayor corrección desde el periodo 2011‑2015 y superando incluso la de 2022.

Las alarmas se intensificaron hace una sesiones, cuando el precio del oro cruzó a la baja la media móvil de 200 periodos, y la media de 50 cayó por debajo de la de 100. ¿Qué está ocurriendo con el activo que subió aproximadamente un 70% en 2025? ¿Es este el inicio de una corrección mayor en el oro?

Un oro debilitado por la geopolítica y la reacción del mercado

El oro acumula una racha claramente pesimista. Ayer llegó a caer un 2,7%, tras los bombardeos de Estados Unidos sobre posiciones iraníes cerca del Estrecho de Ormuz en represalia por el derribo de un helicóptero militar.

Este episodio aumentó el pesimismo sobre la tregua, elevó las expectativas de inflación y reforzó la posibilidad de una política monetaria más restrictiva.

El oro cotiza ya un 20% por debajo de los niveles previos al conflicto, y la ruptura de la media móvil de 200 días desencadenó ventas institucionales según un artículo de Bloomberg. El soporte clave se sitúa en torno a 4.100 dólares por onza, mientras la demanda física muestra señales mixtas: estable en China, débil en India.

¿Por qué el precio del oro se disparó en 2025?

Para determinar si esta tendencia bajista se mantendrá en el corto y medio plazo o si es solo un ajuste temporal, conviene recordar qué factores impulsaron el rally del oro en 2025. El fuerte impulso no fue fruto de un único catalizador, sino de la combinación de varios elementos macroeconómicos, geopolíticos y técnicos:

Compras masivas de bancos centrales

Instituciones y países asiáticos como China e aumentaron sus reservas de oro físico para reducir su dependencia del dólar.

El origen de este movimiento se remonta a la guerra de Ucrania en 2022, cuando quedó claro que el dólar podía utilizarse como arma geopolítica tras congelarse miles de millones de reservas rusas. El riesgo de sufrir el mismo destino incentivó la diversificación hacia el oro.

Tipos de interés bajos

Los inversores acudieron al oro como reserva de valor frente a unos bonos con rentabilidades bajas. El oro, como activo finito, protegía mejor frente a la inflación.

Depreciación del dólar

Durante 2025, mientras otras monedas se apreciaban, el dólar se debilitaba por el aumento de la deuda estadounidense, la inestabilidad y la necesidad de un dólar más bajo para ganar competitividad en plena guerra arancelaria.

Esto tuvo dos efectos:

El oro se volvió más asequible para inversores extranjeros. La pérdida de poder adquisitivo del dólar incentivó la búsqueda de refugios de valor.

Todos estos catalizadores impulsaron una demanda ingente que llevó al oro a subir de forma espectacular en 2025.

2026 es otro mundo: la macro se ha dado la vuelta

El problema es que la imagen geopolítica y monetaria ha cambiado radicalmente en 2026. Ya no estamos en una guerra comercial con un dólar débil, los bancos centrales han moderado sus compras y, lo más importante, la política monetaria ha dado un giro de 180 grados.

El conflicto en Oriente Medio ha provocado un repunte de la inflación, y ante este escenario los bancos centrales han pasado de descontar bajadas de tipos a preparar subidas.

El BCE será el primero en mover ficha esta semana, y el mercado empieza a asumir que la FED podría subir tipos este mismo año. Esto provoca varios efectos directos sobre el oro:

Aumento del rendimiento de los bonos, que se vuelven más atractivos.

Tipos más altos, que penalizan a un activo sin flujo de caja como el oro.

Toma de beneficios tras un rally excepcional en 2025.

Menor demanda institucional.

Además, la necesidad de liquidez en regiones afectadas por el conflicto podría obligar a gobiernos y fondos soberanos a vender activos, incluido el oro, para financiar gastos energéticos o de reconstrucción.

El oro pierde sus catalizadores y queda a merced del crudo, la inflación y la geopolítica

El oro se encuentra ahora presionado por múltiples factores, como un cambio drástico en las expectativas de la FED, la subida de rentabilidades en los bonos soberanos, la toma de beneficios tras un rally histórico y una menor demanda institucional.

De cara al resto del año, su comportamiento dependerá en gran medida del conflicto en Oriente Medio y, sobre todo, del precio del crudo, que será el verdadero catalizador de la inflación y de la política monetaria.

Si el petróleo se mantiene elevado por daños en infraestructuras y tensiones en el Estrecho de Ormuz, la inflación será más difícil de contener y los tipos seguirán presionando al oro.

En resumen, los catalizadores que impulsaron al metal precioso en 2025 se han invertido y ahora actúan en su contra. Habrá que observar hasta qué punto continúan las compras institucionales y si el oro alcanza niveles lo suficientemente atractivos como para recuperar parte del terreno perdido.

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